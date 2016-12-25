Глава СПЧ Михаил Федотов о докторе Лизе: Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами

25 декабря. ПРАВМИР. глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что разум и сердце отказываются принимать факт гибели главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки.

“Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить. Но информационная лента неумолима: «самолет ТУ-154 пропал с радаров через десять минут после взлета из аэропорта Сочи”, – приводит слова Федотова сайт СПЧ.

По словам Федотова, в СПЧ знали, что доктор Лиза должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии

“Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели”, — пишет глава Совета.

Имя Елизаветы Глинки значится в опубликованном Минобороны списке пассажиров и экипажа разбившегося сегодня самолета ТУ-154. На борту находилось 92 человека.