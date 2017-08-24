Глава Тувы: история про девочку, искавшую помощь бабушке, естественна для тайги

24 августа. ПРАВМИР. Глава республики Тува Шолбан Кара-оол обратил внимание на несовершенство законодательства, не учитывающего в некоторых вопросах региональную специфику.

Такое заявление он сделал в связи с вызвавшей общественный резонанс историей тувинской четырехлетней девочки, которая прошла зимой восемь километров по тайге за помощью для бабушки.

Эта история, по мнению Кара-оола, с точки зрения уклада жизни коренных тувинцев совершенно естественна.

«Если говорить об уголовном преследовании, то, на первый взгляд, маму Сагланы действительно можно было во всем обвинить и наказать. Но уверен: если бы Элянору все же судили, то присяжные признали бы ее невиновной — ни в оставлении дочки в опасности, ни в плохом материнстве. Если вдуматься, как может быть плохой мать, у которой дочка умеет перебороть страх, сознает ответственность за близких людей, знает, как выжить в тайге, где нет элементарных для XXI века вещей вроде мобильной связи, электричества, дорог и так далее?» — сказал Кара-оол РИА Новости. «И еще один урок — на мой взгляд, для всей страны. Он в том, что федеральное законодательство в некоторых случаях совершенно не учитывает специфику регионов. С точки зрения обычаев и исторически сложившегося уклада жизни коренных тувинцев история той же Сагланы абсолютно естественна. Неслучайно многие в Туве были крайне удивлены, что кто-то увидел нарушение закона в том, что девочка одна прошла несколько километров по тайге», — считает глава республики.

Он отметил, что в Туве ребенка воспитывают именно так, чтобы с раннего детства он был как можно самостоятельнее, помогал старшим. Это правило кочевой жизни, из которой выросла культура тувинского народа.

По его словам, уклад жизни у животноводов сохранился — как и тысячи лет назад, араты кочуют круглый год вместе со скотом. И в этих условиях с малых лет нужно быть взрослым, уметь заботиться и о себе, и о близких.

«Но стоит наложить на эти обычаи современные законы — и сразу возникает острая коллизия. Причем мы настолько свыклись уже с правилами, которые нам навязала урбанизация, что воспринимаем такие традиции как дикость. В этом смысле мне в равной степени было неприятно и непонятно видеть в интернете отзывы об истории Сагланы. Кто-то умилялся ее отвагой, кто-то винил во всем взрослых. А истина, как всегда, где-то рядом», — сказал Кара-оол.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура РФ поддержала мнение омбудсмена о необходимости оставить в семье 4-летнюю девочку, которая в начале года прошла несколько километров по тайге, чтобы позвать на помощь бабушке. Дело против ее матери будет прекращено.

В марте 2017 года стало известно, что девочка-тувинка ушла из дома и пошла в соседний населенный пункт искать помощи для бабушки, которой неожиданно стало плохо, и она умерла. Родителей Сагланы в этот момент не было дома, т.к. мать девочки вместе с гражданским мужем ушли за продуктами в поселок, который расположен в 20 км от их дома. Когда родители уходили, ни что не предвещало ухудшения здоровья бабушки.

После этих событий в отношении матери девочки возбудили уголовное дело «по факту оставления престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка». В региональном МЧС пообещали наградить Саглану за проявленное мужество.