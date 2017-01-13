Главный редактор «Правмира» получила премию правительства в области СМИ

ПРАВМИР. Главный редактор издания «Православие и мир» Анна Данилова получила премию правительства РФ за 2016 год в области средств массовой информации.

Премию вручил премьер-министр России Дмитрий Медведев с формулировкой «за большой вклад в духовно-нравственное воспитание и реализацию социально-значимых проектов».

В своей речи Анна Данилова рассказала историю издания и поделилась проблемами, которые стоят перед «Правмиром» сегодня.

«13 лет назад, когда мы начинали «Правмир», многие коллеги изумлялись, кто будет читать издание про доброе и вечное, про христианский взгляд на современность, когда есть столько развлекательных СМИ, не ставящих эти сложные вопросы о смысле жизни, смысле смерти, смысле милосердия и служения, страдании и радости. Другие коллеги говорили, что независимое издание, у которого нет бюджета, кроме небольших пожертвований читателей, нет официального статуса и административного ресурса, никогда не будет жизнеспособным», – сказала Данилова.

«Наш приход ютится в бывшем спортзале, а наш храм не передан Церкви и занят коммерческими фирмами. То, что «Правмир» не просто существует, а стал лидирующим изданием среди сайтов об обществе, о жизни человека – это чудо. Честный, открытый взгляд на происходящее вокруг нас, свободная, доверительная и внимательная к разным точкам зрения содержательная дискуссия – это основа нашей работы, и она нашла огромное признание читателей. Верующие и неверующие – мы граждане одной страны и нам есть, о чем говорить друг с другом, есть в чем поддерживать», – сказала главный редактор.

Лауреатами премий в 2016 году стали шесть соискателей и три коллектива соискателей. Отдельно премьер отметил основоположник советского и российского цветного и цифрового телевидения Марка Кривошеева. Ему вручена специальная премия «за выдающиеся достижения и разработки, имеющие большое значение для мирового телевидения, в том числе в контексте развития международных стандартов телевидения и телевидения высокой четкости».

Постановлением правительства от 2013 года были учреждены 10 ежегодных премий в области СМИ в размере 1 млн рублей каждая.