Главой РАН избран директор Института прикладной физики

26 сентября. ПРАВМИР. Академик Александр Сергеев победил на выборах президента Российской академии наук, набрав большинство голосов во втором туре.

Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Сергеев – директор Института прикладной физики РАН. Помимо него во второй тур также вышел и.о. научного руководителя Института океанологии имени Ширшова РАН Роберт Нигматулин.

Всего на пост президента претендовали пять академиков. Помимо Сергеева и Нигматулина в списке были представлены гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко.

По итогам первого тура ни один из кандидатов не смог набрать более 50% плюс один голосов общего собрания и преодолеть порог для победы в первом туре, тем не менее именно Сергеев стал лидером с большим отрывом. За него был подан 681 голос, за академика Роберта Нигматулина — 276 голосов, за академика Геннадия Красникова — 269, за академика Владислава Панченко — 204, за академика Евгения Каблова — 152. В первом туре для победы на выборах надо было набрать 799 голосов.

Все кандидатуры в соответствии с новым законом о выборах президента РАН были утверждены правительством РФ.