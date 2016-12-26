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Главврачом 62-й больницы назначен хирург Дмитрий Каннер

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26 декабря. ПРАВМИР. Главным врачом 62-й городской онкологической больницы назначен Дмитрий Юрьевич Каннер.
Главврачом 62-й больницы назначен хирург Дмитрий Каннер
Фото: facebook.com/yuri.hramov

Об этом корреспонденту «Правмира» сообщили в секретариате медучреждения. Дмитрий Каннер — врач-хирург первой квалификационной категории, кандидат медицинских наук, ранее возглавлял 5-е хирургическое отделение больницы.

Он также член Московского Онкологического общества, постоянный участник российских и международных онкологических и хирургических конгрессов, награжден Общественной медалью Н.И. Пирогова. Дмитрий Каннер является автором более 50 научных статей и докладов, посвященных вопросам лечения пациентов с опухолевыми и острыми хирургическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Руководитель реабилитационного проекта для детей, перенесших тяжелые заболевания, «Мы живем на этой Земле» Юрий Храмов рассказал, что Дмитрий Каннер — «практикующий врач и действительно талантливый хирург, который в профессии уже 15 лет».

«Мы беседовали с ним весной уходящего года о нем, о том, что для него профессия. “Я с 5 лет знал что буду врачом-хирургом, даже других вариантов не было” — рассказывал он мне, тогда еще заведующий 5-й хирургией 62 МГОБ. Небольшой кабинет, в котором мы сидели, и в который постоянно кто-то заглядывал, то врачи отделения, то пациенты, то родственники. “Мы мало внимания уделяем тому, как врач должен работать с пациентом. Медицина должна быть пациентоориентированной, его интересы должны быть в приоритете, не только лечение, но и нормальные, человеческие отношения”. Слова, сказанные мне в небольшом интервью, тут же подтверждаются на практике. Пока мы шли в операционную, Дмитрия Юрьевича постоянно “перехватывали” и, не смотря на спешку, для каждого он находил время и нужные слова. Потом операция, причем для себя выбирает самые сложные случаи, где требуется большой опыт и знания. Затем обход послеоперационных пациентов, затем, затем, затем. Затем много того, что приходится делать врачу и заведующему, быть в курсе не только “своих” пациентов, а в курсе всех пациентов, где-то подсказать, где-то согласиться. А еще сопереживать. Сопереживать пациентам, “очередь на госпитализацию большая, людям ждать приходится”.

Раньше, когда еще не было административной работы, старался выделять время на спорт, 5-6 тренировок в неделю по триатлону. Потом спорт пришлось сократить, работа, учеба (профессиональный рост – вот же что важно) и семья, в которой три сына и дочь. Теперь времени станет еще меньше, нагрузка больше. Но я уверен, что он справится. Просто человек такой. И думаю, уверен, что те, кто его знает, со мной согласятся. Удачи и сил на новом посту, Дмитрий Юрьевич! А мы рядом, если понадобится», — написал Юрий Храмов на своей странице в Facebook.

Ранее пост главврача больницы занимал Анатолий Махсон. О том, что он, скорее всего, оставит эту должность, стало известно в начале декабря. Тогда Департамент здравоохранения Москвы издал приказ №963, меняющий статус городской онкологической больницы №62:  из автономного учреждения она становилась бюджетным. Анатолий Махсон выступил против действий департамента. По его словам, статус автономного учреждения больницы помогал врачам закупать лекарства для пациентов в 3-4 раза дешевле, чем бюджетные учреждения.

Вице-мэр Леонид Печатников после этого заявил, что низкая стоимость приобретаемых больницей препаратов связана с их истекающим сроком годности. А изменение статуса больницы связано с действующим законодательством Москвы.

В ответ Анатолий Махсон привел ряд примеров закупок идентичных препаратов с одинаковым и незначительно отличающимся сроками годности, сделанных департаментом и 62-й больницей.

Позже коллектив больницы обратился к мэру города Сергею Собянину с просьбой сохранить больнице статус автономного учреждения и продлить полномочия главного врача Анатолия Махсона. Копии письма направлены в администрацию президента, Минздрав, Национальную медицинскую палату и Народный фронт.

Однако сам Анатолий Махсон рассказал, что после разгоревшегося конфликта предложения от Департамента здравоохранения подписать с ним новый контракт перестали поступать. «Я не буду главным врачом бюджетного учреждения, весь этот шум только для сохранения больницы и назначения “нашего” главврача из числа сотрудников больницы», – заявил он.

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