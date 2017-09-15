Почему не надо никого слушать, когда выбираешь супруга, чтобы прожить с ним всю жизнь.

Однажды, когда мне было двадцать лет, я уперла руки в боки и спросила у своего друга: «Что-о-о-о?! Женщина с ребенком? Ты в своем уме? В мире столько хороших свободных девушек» (например, я).

У Иэна Макьюэна есть прекрасный роман «Искупление», по которому был снят одноименный фильм. Человек, допустивший роковую ошибку, уже не мог исправить свою оплошность. И написал об этом роман. В качестве неравноценного извинения.

Я не могу написать роман, но, если эта «женщина с ребенком» узнает и прочитает меня, я хочу попросить у нее прощения. И сказать, что пройдет несколько лет, прежде чем я тоже стану «женщиной с ребенком», а потом пойму кое-что важное.

Он действительно в Африке

Год назад я вышла замуж за геолога. Как известно, если над вами мало «прикалываются», есть только два способа исправить это досадное недоразумение: выйти замуж за моряка/выйти замуж за геолога. Моряков в наших краях не водилось, поэтому я выбрала парня, первое свидание с которым у меня состоялось в 2014, а второе – в 2015 году. Примерно девять месяцев из двенадцати он проводил в Африке.

Вообще-то мы были старыми друзьями, просто разговорились, просто переписывались… Как это часто бывает, в один прекрасный день ты не получаешь письма из-за того, что там, в Гвинее, плохая связь. Ты случайно солишь кофе, злишь медлительностью начальника, думаешь: «Да ничего с ним не случилось», открывая статью про вирус Эбола, анализируешь переписку на предмет чего-то обидного, ничего не находишь и понимаешь, что без этого письма просто не можешь жить. Да, ты просто не можешь без него жить, в этом дело.

Наверное, мало что может омрачить это прекрасное, знакомое всем влюбленным дуракам, даруемое Богом чувство! Вернее, мало что может омрачить его так, как причитания, начинающиеся с «Что-о-о?» и заканчивающиеся на «Ты в своем уме?».

Мне было абсолютно все равно, что мой муж будет обниматься с ядовитой змеей «черной мамбой» девять месяцев в году, а со мной только три, хотя я, честное слово, гораздо симпатичнее змеи.

Меня вообще не волновало, что я буду ловить понимающие взгляды, когда скажу на детской площадке: «Вот, скоро приедет наш папа из Африки». О, сколько раз в ответ на это кто-то сердобольный советовал: «Да скажите же вы ребенку правду!», а потом сочувственно смотрел на меня. «Понимаете, он действительно в Африке…» Я не обращала внимания и на тех, кто считал: «Ну, конечно, он выбрал себе мать-одиночку. Этим лишь бы пристроиться». Все это было для меня белым шумом тех, кто лузгает семечки в Большом театре и ничего не знает о любви. Как я когда-то!

«У них по невесте в каждой тайге!»

В свое время ко мне пришел близкий друг и сказал, что хочет жениться. На нашей знакомой, которая одна воспитывает дочь. Я никого не любила тогда. Я была избалованной домашней девочкой. Когда ты не познал боли, ты жесток. Я сказала ему все те постыдные и неправильные слова про собственные ДНК, плохую наследственность… И другие глупости, сдобренные историями «про кума сына соседки, который тоже женился и умер».

Прошло несколько лет, и я тоже слушала практически те же слова. Таксист вез меня в аэропорт встречать жениха. Я хотела поделиться радостью со всем миром! «Мы не виделись полгода», – ликовала я. «Они все изменяют», – констатировал водитель. «Им тоже все изменяют», – добавил он для надежности. «У них по невесте в каждой тайге!» – убеждали меня географически не подкованные подруги. «Дети вырастут сиротами при живом отце, а у тебя уже есть одна сирота», – горевали доброжелатели. Но я была не отчаявшейся матерью-одиночкой, которая едет встречать вечно отсутствующего дома изменника-геолога.

Я была счастливицей, которая едет за любимым. Ученым. Героем, добывающим в невыносимых условиях золото и алюминий. Конечно же, для меня! Я хотела сказать ему, что таких, как мой муж, ждут всю жизнь. Что мы, несомненно, гораздо ближе тех, кто сидит в одной комнате, уткнувшись каждый в свой телефон. Я бы сказала, что даже там, в Африке, он знает, не нужны ли мне зимние сапоги? Не холодно ли мне? Не скучно? Не страшно?

Мне надо было ответить им всем, что нет более подходящей пары, чем та, ради которой ты, безрукий лентяй, научился варить борщ, потому что он там скучает без домашней еды.

Пусть у него будет десять детей, три ноги, двадцать кошек или неудобная профессия. Плохо, если у избранника «уши выдаются, или он обстригся». Вот это, как показывает опыт бедолаги Каренина, примета в браке так себе. Все остальное – неважно.

Если геолог делает предложение – соглашайтесь

Таксист меня довез, больше года прошло с той злополучной поездки. Не очень много, чтобы стать экспертом по семейной жизни и раздавать советы в стиле «Любите, девушки, простых романтиков». Например, друг и коллега мужа уже пару недель не может уехать в отпуск, потому что там, в злополучной тайге, что-то никак не замерзнет река, по которой можно добраться домой. Но, по крайней мере, ему выдали ружье, чтобы в случае чего напугать медведя!

Мой собственный муж может сообщить: «Кстати, я тут подхватил малярию» тем же будничным тоном, каким ваш говорит: «Купи хлеб в гастрономе». Мои дальние родственники до сих пор думают: «Наша бедняжка Нюра выдумала себе какого-то воображаемого супруга». А сам супруг может разбудить меня с горящими глазами в два часа ночи: «Я тут изучал материалы, представляешь, все наши прежние представления о выветривании горных пород…» (так, как будто у меня были представления о выветривании пород на самом деле).

Не откажите себе в удовольствии спросить у геолога: «Можно я переложу твои “камни” и “стеклышки”?» (правильный ответ – «породы» и «пробы»). Более того, я дважды не узнала мужа в аэропорту. Не разглядела за бородой! «Здравствуй, дорогая! Вот мой чемодан. Я нашел в Сибири медный колчедан. Вот и наградили отпуском меня, вместе проведем мы аж четыре дня», – эта песня группы «Бригадный подряд» довольно точно передает, что вас ждет на самом деле.

Поэтому, если геолог вдруг делает вам предложение руки и сердца, конечно, соглашайтесь! Обязательно женитесь на женщине, если у нее есть ребенок, а лучше – два. Не смущайтесь, если родственники имитируют сердечный приступ.

Не обращайте внимания, если знакомая, которую ее парень только что ласково окликнул: «Ну, скоро ты там, ленивая корова?», удивленно тянет «Гео-о-оло-о-о-ог?! Я бы так не смогла».

Никого не слушайте. Жить с любимыми – это прекрасно!