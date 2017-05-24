Год Патриарха: служение в фотографиях

К тезоименитству Его Святейшества – самые интересные моменты последнего года работы в объективе пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
27 мая 2016 года. Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Грецию. Прибытие на Афон. Молебен в соборе Протата. Встреча с членами Священного Кинота
4 июня 2016 года. Патриарший визит в Башкортостанскую митрополию. Освящение креста на месте Петропавловского храма в селе Уса-Степановка
12 июня 2016 года. Патриарший визит в Йошкар-Олинскую епархию. Посещение Православного духовно-просветительского центра Йошкар-Олы
19 июня 2016 года. Патриаршее служение в день Святой Троицы в Троице-Сергиевой лавре
20 июля 2016 года. Патриарший визит в Татарстанскую митрополию. Открытие памятника Г.Р. Державину
28 июля 2016 года. Патриарший визит в Орловскую митрополию. Посещение Научно-клинического центра медицинской помощи матерям и детям в Орле
1 августа 2016 года. Патриарший визит в Нижегородскую митрополию. Встреча в Сарове с российскими учеными
20 августа 2016 года. Патриарший визит в Мурманскую митрополию. Литургия в Никольском кафедральном соборе г. Мурманска
20 августа 2016 года. Патриарший визит в Мурманскую митрополию. Посещение Кировского рудника. Спуск в шахту
20 августа 2016 года. Патриарший визит на Соловки. Посещение футбольного матча между командами «Соловки» и «Звезды России»
28 августа 2016 года. Утреня с чином Погребения Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя
30 августа 2016 года. Детский праздник “В гостях у Патриарха”
7 сентября 2016 года. Патриарший визит в Анадырскую епархию. Посещение оленеводческой бригады в Канчаланском районе Чукотки
18 сентября 2016 года. Участие Святейшего Патриарха Кирилла в голосовании на выборах в Государственную Думу ФС РФ
27 сентября 2016 года. Патриаршее служение в праздник Воздвижения Креста Господня в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово (Новая Москва)
17 октября 2016 года. Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Великобританию. Лития на месте захоронения митрополита Сурожского Антония (Блума)
4 ноября 2016 года. Открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру в Москве
20 ноября 2016 года. Торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя в день 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла
5 декабря 2016 года. Патриарший визит в Корсунскую епархию. Посещение кладбища Сен-Женевьев-де-Буа
22 декабря 2016 года. Отпевание российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции
31 декабря 2016 года Молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве
7 января 2017 года. Посещение Святейшим Патриархом Кириллом Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве
7 января 2017 года Телемост с экипажем Международной космической станции в праздник Рождества Христова
17 февраля 2017 года VII детский турнир по русскому хоккею на призы Патриарха на Красной площади в Москве
23 февраля 2017 года. Отпевание и погребение архимандрита Кирилла (Павлова)
3 марта 2017 года. Патриаршее служение в пятницу первой седмицы Великого поста. Литургия Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя в Москве
4 апреля 2017 года. Лития по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербургском метрополитене
8 апреля 2017 года. Патриаршее служение в канун праздника Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве
13 апреля 2017 года. Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя в Великий четверг. Божественная литургия, чин освящения мира и чин умовения ног
16 апреля 2017 года. Пасхальная великая вечерня в Храме Христа Спасителя в Москве
4 мая 2017 года. Освящение креста-памятника на месте гибели великого князя Сергея Александровича в Кремле
13 мая 2017 года. Патриаршее служение на Бутовском полигоне в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших
21 мая 2017 года. Патриаршее служение в канун дня памяти святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве. Принесение мощей святителя Николая