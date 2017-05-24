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Год Патриарха: служение в фотографиях

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К тезоименитству Его Святейшества – самые интересные моменты последнего года работы в объективе пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Год Патриарха: служение в фотографиях
7 сентября 2016 года. Патриарший визит в Анадырскую епархию. Посещение оленеводческой бригады в Канчаланском районе Чукотки

27 мая 2016 года. Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Грецию. Прибытие на Афон. Молебен в соборе Протата. Встреча с членами Священного Кинота

 

4 июня 2016 года. Патриарший визит в Башкортостанскую митрополию. Освящение креста на месте Петропавловского храма в селе Уса-Степановка

 

12 июня 2016 года. Патриарший визит в Йошкар-Олинскую епархию. Посещение Православного духовно-просветительского центра Йошкар-Олы

 

19 июня 2016 года. Патриаршее служение в день Святой Троицы в Троице-Сергиевой лавре

 

20 июля 2016 года. Патриарший визит в Татарстанскую митрополию. Открытие памятника Г.Р. Державину

 

28 июля 2016 года. Патриарший визит в Орловскую митрополию. Посещение Научно-клинического центра медицинской помощи матерям и детям в Орле

 

1 августа 2016 года. Патриарший визит в Нижегородскую митрополию. Встреча в Сарове с российскими учеными

 

20 августа 2016 года. Патриарший визит в Мурманскую митрополию. Литургия в Никольском кафедральном соборе г. Мурманска

 

20 августа 2016 года. Патриарший визит в Мурманскую митрополию. Посещение Кировского рудника. Спуск в шахту

 

20 августа 2016 года. Патриарший визит на Соловки. Посещение футбольного матча между командами «Соловки» и «Звезды России»

 

28 августа 2016 года. Утреня с чином Погребения Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя

 

30 августа 2016 года. Детский праздник “В гостях у Патриарха”

 

7 сентября 2016 года. Патриарший визит в Анадырскую епархию. Посещение оленеводческой бригады в Канчаланском районе Чукотки

 

18 сентября 2016 года. Участие Святейшего Патриарха Кирилла в голосовании на выборах в Государственную Думу ФС РФ

 

27 сентября 2016 года. Патриаршее служение в праздник Воздвижения Креста Господня в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово (Новая Москва)

 

17 октября 2016 года. Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Великобританию. Лития на месте захоронения митрополита Сурожского Антония (Блума)

 

4 ноября 2016 года. Открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру в Москве

 

20 ноября 2016 года. Торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя в день 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла

 

5 декабря 2016 года. Патриарший визит в Корсунскую епархию. Посещение кладбища Сен-Женевьев-де-Буа

 

22 декабря 2016 года. Отпевание российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции

 

31 декабря 2016 года Молебное пение на новолетие в Храме Христа Спасителя в Москве

 

7 января 2017 года. Посещение Святейшим Патриархом Кириллом Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве

 

7 января 2017 года Телемост с экипажем Международной космической станции в праздник Рождества Христова

 

17 февраля 2017 года VII детский турнир по русскому хоккею на призы Патриарха на Красной площади в Москве

 

23 февраля 2017 года. Отпевание и погребение архимандрита Кирилла (Павлова)

 

3 марта 2017 года. Патриаршее служение в пятницу первой седмицы Великого поста. Литургия Преждеосвященных Даров в Храме Христа Спасителя в Москве

 

4 апреля 2017 года. Лития по погибшим в результате теракта в Санкт-Петербургском метрополитене

 

8 апреля 2017 года. Патриаршее служение в канун праздника Входа Господня в Иерусалим в Храме Христа Спасителя в Москве

 

13 апреля 2017 года. Патриаршее служение в Храме Христа Спасителя в Великий четверг. Божественная литургия, чин освящения мира и чин умовения ног

 

16 апреля 2017 года. Пасхальная великая вечерня в Храме Христа Спасителя в Москве

 

4 мая 2017 года. Освящение креста-памятника на месте гибели великого князя Сергея Александровича в Кремле

 

13 мая 2017 года. Патриаршее служение на Бутовском полигоне в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших

 

21 мая 2017 года. Патриаршее служение в канун дня памяти святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в Москве. Принесение мощей святителя Николая

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