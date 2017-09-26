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Голодец: в России будут появляться по 100 тысяч новых школьных мест ежегодно

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26 сентября. ПРАВМИР. В ближайшие три года в России будет появляться около 100 тысяч новых школьных мест ежегодно.
Голодец: в России будут появляться по 100 тысяч новых школьных мест ежегодно

«В год мы ожидаем около 100 тысяч мест в 2018, 2019, 2020 году. И для нас это очень важно, потому что новые места — это не просто новое дополнительные места, это новое дополнительное место нового поколения», – цитирует РИА Новости вице-премьера Ольгу Голодец.

По ее словам, финансирование предусмотрено в размере 25 миллиардов рублей на каждый год. Она отметила, что программа по строительству новых школ долгосрочная и рассчитана на ближайшие 10 лет.

«Сейчас заложено финансирование на этот год 25 миллиардов и на следующий год заложено 25 миллиардов. И в том бюджете, который сейчас готовится, там ежегодное финансирование в этом размере», – сказала вице-премьер.

Выступая в ходе посещения выставки Build school, посвящённой строительству новых школ, Голодец сообщила, что в прошлом году в России в абсолютно новые школы пошли 94 тысяч ребят, а всего за три года было построено 1 миллион 340 тысяч мест по всей России.

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