Google наградил лучшие российские социальные проекты

13 ноября. ПРАВМИР. Компания Google объявила победителей всероссийского проекта «Вдали от столиц».

Он был создан для поиска людей и организаций, которые делают в регионах интересные и общественно значимые проекты в области культуры, спорта, технологий, бизнеса, туризма или социальной сферы. Всего на конкурс пришло более 2000 заявок, из которых жюри отобрало около 600 проектов. В финал в каждой из семи категорий попали по 6 проектов – самых лучших из них путем голосованием выбирали пользователи интернета, сообщает пресс-служба Google.

«Благодаря активному участию жителей регионов мы узнали так много нового о нашей стране. Поздравляем победителей! Их проекты совсем не похожи друг на друга, но все созданы с большой любовью к жителям разных уголков России», – отметил глава Google Россия Дмитрий Кузнецов.

Лучшими проектами конкурса «Вдали от столиц» стали:

Номинация «Культура» : Валентина Дымченко и ее проект «Красивая Чита», который создает на улицах города деревянные скульптуры местных мастеров и благоустраивает центральную площадь Читы.

: Валентина Дымченко и ее проект «Красивая Чита», который создает на улицах города деревянные скульптуры местных мастеров и благоустраивает центральную площадь Читы. Номинация «Обучение и развитие» : Бэлла Шахмирза и «Летняя творческая школа для аульских детей Баланпанлар». Этот образовательный проект из Карачаево-Черкессии помогает детям из моноэтнических социально незащищенных семей получить возможность изучать культуру, иностранные языки, театральное мастерство и заниматься спортом.

: Бэлла Шахмирза и «Летняя творческая школа для аульских детей Баланпанлар». Этот образовательный проект из Карачаево-Черкессии помогает детям из моноэтнических социально незащищенных семей получить возможность изучать культуру, иностранные языки, театральное мастерство и заниматься спортом. Номинация «Спорт и здоровый образ жизни» : Любовь Бровко и проект «Шанс», который помогает тюменским подросткам из «групп риска» найти себя в спорте.

: Любовь Бровко и проект «Шанс», который помогает тюменским подросткам из «групп риска» найти себя в спорте. Номинация «Социальное обслуживание» : Булат Замалиев и «Комплексные центры обслуживания населения», задача которых – помочь сельскому населению пользоваться госуслугами и получать информацию о вакансиях и юридических вопросах.

: Булат Замалиев и «Комплексные центры обслуживания населения», задача которых – помочь сельскому населению пользоваться госуслугами и получать информацию о вакансиях и юридических вопросах. Номинация «Российский туризм» : Виктор Решетников и «Планета тайга». В рамках этого проекта снимаются фильмы о заповедной природе Хабаровского края, проводятся эко-фестивали и создаются специальные маршруты для туристов.

: Виктор Решетников и «Планета тайга». В рамках этого проекта снимаются фильмы о заповедной природе Хабаровского края, проводятся эко-фестивали и создаются специальные маршруты для туристов. Номинация «Современные технологии» : Илья Смольянинов и «3D развитие» – челябинский проект созданный, чтобы заинтересовать молодых людей в изобретательской деятельности.

: Илья Смольянинов и «3D развитие» – челябинский проект созданный, чтобы заинтересовать молодых людей в изобретательской деятельности. Номинация «Производство и ремесла»: Мария Тихонова и инклюзивный проект гончарной мастерской «Твоими глазами», в которой работают незрячие люди.

Победители конкурса «Вдали от столиц» получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google. Помимо этого Google вместе с телекомпанией НТВ, (информационным партнером проекта), снимут небольшие информационные фильмы о каждом из семи проектов-победителей.

Изучить истории людей участников проекта можно на интерактивной Google-карте «Вдали от столиц».