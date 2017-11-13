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Google наградил лучшие российские социальные проекты

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13 ноября. ПРАВМИР. Компания Google объявила победителей всероссийского проекта «Вдали от столиц».
Google наградил лучшие российские социальные проекты

Он был создан для поиска людей и организаций, которые делают в регионах интересные и общественно значимые проекты в области культуры, спорта, технологий, бизнеса, туризма или социальной сферы. Всего на конкурс пришло более 2000 заявок, из которых жюри отобрало около 600 проектов. В финал в каждой из семи категорий попали по 6 проектов – самых лучших из них путем голосованием выбирали пользователи интернета, сообщает пресс-служба Google.

«Благодаря активному участию жителей регионов мы узнали так много нового о нашей стране. Поздравляем победителей! Их проекты совсем не похожи друг на друга, но все созданы с большой любовью к жителям разных уголков России», – отметил глава Google Россия Дмитрий Кузнецов.

Лучшими проектами конкурса «Вдали от столиц» стали:

  • Номинация «Культура»: Валентина Дымченко и ее проект «Красивая Чита», который создает на улицах города деревянные скульптуры местных мастеров и благоустраивает центральную площадь Читы.
  • Номинация «Обучение и развитие»: Бэлла Шахмирза и «Летняя творческая школа для аульских детей Баланпанлар». Этот образовательный проект из Карачаево-Черкессии помогает детям из моноэтнических социально незащищенных семей получить возможность изучать культуру, иностранные языки, театральное мастерство и заниматься спортом.
  • Номинация «Спорт и здоровый образ жизни»: Любовь Бровко и проект «Шанс», который помогает тюменским подросткам из «групп риска» найти себя в спорте.
  • Номинация «Социальное обслуживание»: Булат Замалиев и «Комплексные центры обслуживания населения», задача которых – помочь сельскому населению пользоваться госуслугами и получать информацию о вакансиях и юридических вопросах.
  • Номинация «Российский туризм»: Виктор Решетников и «Планета тайга». В рамках этого проекта   снимаются фильмы о заповедной природе Хабаровского края, проводятся эко-фестивали и создаются специальные маршруты для туристов.
  • Номинация «Современные технологии»: Илья Смольянинов и «3D развитие» – челябинский проект созданный, чтобы заинтересовать молодых людей в изобретательской деятельности.
  • Номинация «Производство и ремесла»: Мария Тихонова и инклюзивный проект гончарной мастерской «Твоими глазами», в которой работают незрячие люди.

Фото: Пресс-служба Google

Победители конкурса «Вдали от столиц» получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google. Помимо этого Google вместе с телекомпанией НТВ, (информационным партнером проекта), снимут небольшие информационные фильмы о каждом из семи проектов-победителей.

Изучить истории людей участников проекта можно на интерактивной Google-карте «Вдали от столиц».

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