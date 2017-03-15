Горловская епархия: Собирающий помощь священник Сергий Кобзарь запрещен в служении в 2003 году

15 марта. ПРАВМИР. Священник Сергий Кобзарь, собирающий пожертвования в Интернете, не имеет отношения к Горловской епархии, говорится на сайте епархии.

В епархии обратили внимание, что священник Сергий Кобзарь в соцсети «Вконтакте» ведет сбор пожертвований. В качестве своего места проживания (и предполагаемого места служения) он указывает украинский город Бахмут (Артемовск), находящийся на канонической территории Горловской епархии УПЦ.

«Священник Сергий Кобзарь был клириком Донецкой епархии УПЦ полтора года. 24 февраля 2003 года он был почислен за штат клириков указанной епархии и запрещен в служении», – сообщает епархия.

В своем обращении в соцсети «Вконтакте» Кобзарь пишет, что живет в Донбассе, в прифронтовой зоне. «Народ наш бедствует, и по мере сил я стараюсь поддерживать нескольких нуждающихся, в том числе инвалидов (которым на минимальную пенсию практически невозможно выжить), а также беженцев, один из которых живет сейчас у меня на мой счёт. Кроме того, у меня самого семеро детей», – пишет Кобзарь.

По его словам он «с нашей группой» пишет книги, ездит по сектантам и проводит «дискуссии о Вере». «По Божьей милости несколько сот протестантов нам уже удалось возвратить в Церковь, о чем есть у нас и письменные свидетельства. Я сам в свое время был баптистом в 4-м поколении», – пишет Кобзарь, обращаясь к пользователям соцсети с просьбой о финансовой помощи.