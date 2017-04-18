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Горящий храм на Ильинке спас священник из Сергиева Посада

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18 апреля. ПРАВМИР. Спасти храм Илии Пророка на улице Ильинка в Москве, который загорелся в ночь на 17 апреля, сумел священник вместе со своими детьми.
Горящий храм на Ильинке спас священник из Сергиева Посада

Священник Александр Курнасов в воскресенье приехал в столицу вместе с тремя дочками (им 13, 7 и 3 года), а также 11-летним сыном. В понедельник батюшка должен был провести утреннюю службу и вернуться с детьми в Сергиев Посад, где они проживают, пишет «МК».

Храм закрылся в 20:00 и к полуночи семья уже почти заснула в помещении на третьем этаже, когда неожиданно дети стали жаловаться на запах гари (чуткое обоняние в итоге и спасло им жизнь). Мужчина отправился вниз, чтобы посмотреть, что случилось.

Спустившись по лестнице на первый этаж, он заметил, что горит дверь запасного выхода. Отец Александр стал звонить пожарным, а также сообщил о пожаре другим сотрудникам храма — двум сторожам и пономарю. На втором этаже спали настоятель с супругой, которые благодаря железной двери даже не почувствовали дыма.

Когда священник снова вернулся к детям, те уже успели не только полностью одеться, но даже найти полотенца и намочить их, чтобы защититься от угарного газа. Также они даже успели снять с постели простыни, которые также намеревались взять с собой при эвакуации.

Мужчина вывел детей по лестнице до первого этажа — все вместе они оказались на улице. Приехавшая «скорая» все равно решила их госпитализировать в больницу, чтобы несколько дней понаблюдать. Отец Александр наглотался дыма и охрип.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за замыкания в электрощитке, позже огонь перекинулся на деревянную обрешетку мандсардного этажа.

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