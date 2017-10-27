Госдума отклонила закон о выводе абортов из системы ОМС

Инициативу два года назад внесли в Думу ряд депутатов нижней палаты и сенатор Елена Мизулина.

В соответствии с проектом закона, прерывание беременности за счет средств бюджета Фонда ОМС может быть проведено только при наличии медицинских либо социальных показаний.

В сопроводительных документах к законопроекту приводились данные Минздрава, согласно которым расходы на проведение абортов за счет региональных отделений ФОМС составляют около 5 млрд рублей в год, но только 3% процедур делается по медицинским и социальным показаниям.

Депутаты предлагали направить высвобождающиеся в ФОМС средства на материальную помощь беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Также предусматривались штрафы за проведение процедуры вне государственного медицинского учреждения.

Также отклонен законопроект, которым предлагалось выдавать женщине, принявшей решение об аборте, направление на ультразвуковое исследование для визуализации плода и прослушивания его сердцебиения, а также направлять ее на консультацию для разъяснения негативных последствий аборта, сообщает ТАСС.

Обе инициативы ранее не поддержали в правительстве. В официальном отзыве кабмина отмечалось, что “ограничение бесплатного оказания медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности может привести к негативным последствиям – росту числа абортов, производимых вне медицинских организаций, что угрожает жизни и здоровью женщин, а также увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на социальном обеспечении государства”.

В кабмине также напомнили о нормах действующего законодательства, согласно которым “искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия”.