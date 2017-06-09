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Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации

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Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации

Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о реновации, предусматривающий снос ветхих домов в Москве.

«За» проголосовали 406 депутатов, двое высказались «против» и двое воздержались, сообщает ТАСС.

В законопроект внесены поправки, согласно которым собственники квартир смогут получить на выбор не только равнозначное, но и равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Еще одно положение запрещает снос дома, пока вопрос о его расселении рассматривается в суде. Кроме того, добавлен пункт о том, что владельцы квартир по программе реновации получат жилье в пределах того же района.

Еще одна возможность – увеличить площадь квартиры за доплату, в том числе за счет использования материнского капитала.

Согласно закону, в программу реновации могут войти многоквартирные дома высотой до девяти этажей, построенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 домов, по которым пройдет голосование жильцов о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

Поправками устанавливается, что дом может быть включен в программу реновации, если за это решение проголосовало 2/3 собственников, а для того, чтобы выйти из программы, достаточно согласия 1/3 плюс один голос собственников жилья.

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