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Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве

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14 июня. ПРАВМИР. Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации жилья в Москве.
Госдума приняла закон о реновации жилья в Москве

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день официального опубликования закона.

В соответствии с принятым законом под реновацию могут попасть дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома – более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении как и проголосовавших.

В программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу закона. При этом на любом этапе реализации программы жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

При переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценная квартира, либо деньги. Новая квартира должна иметь «улучшенную отделку» и находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры.

Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры.

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