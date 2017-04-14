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Госдума запретила называть детей необычными именами

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14 апреля. ПРАВМИР. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому имя ребенка, которое ему дают родители, не может состоять из цифр, символов или бранных слов.
Госдума запретила называть детей необычными именами

Согласно проекту закона, запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы, сообщает РАПСИ.

Согласно вносимым поправкам, разрешается давать ребенку двойную фамилию, которая может быть составлена из фамилий родителей и писаться через дефис. Однако двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении была исключена норма о запрете называть детей аббревиатурами.

Согласно статистике органов ЗАГС города Москвы, которая ведется с 1998 года, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.

За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

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