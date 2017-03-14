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«Господи, если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!»

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«Были найдены и изъяты три метастаза, а четвертый (который хорошо виден на снимке) — как сквозь землю провалился. И тогда через несколько часов безуспешных поисков врач-“атеист” с крайним раздражением и упреком, воздев руки к небу, воскликнул: “Господи, но если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!”» Юлия Коминко рассказывает историю борьбы с болезнью одного украинского священника.
«Господи, если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!»
Отец Иоанн в храме

Господи, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!

Из рассказа волонтера Александра Брусиловского:

Во время седьмой операции отца Иоанна первые три часа врачи изымали опухоль, слюнную железу и цепочку метастаз из шеи — где надрез шел от самой головы и до плечевой мышцы (около 25 см). Но вот уже три часа, как сделан широчайший надрез в легких (около 35 см!), были найдены и изъяты три метастаза, а четвертый (который хорошо виден на снимке) — как сквозь землю провалился. Безуспешно несколько часов все участники операции по очереди прощупывают легкое, но метастаза так и нет.

В сердцах лечащий врач отца Иоанна бросает:

— Зашивайте! Больше нельзя, ну не видно его! Уже три часа ищем!

— Нет, нет… Мы еще, еще… — кто-то возразил.

Доктор выходит из операционной и идет в отделение (там уже очередь ждущих приема).

Позднее мы узнали, как «атеист» с крайним раздражением и упреком в своем кабинете, воздев руки к небу, воскликнул:

— Господи, но если Ты есть, я ведь оперирую Твоего служителя, помоги!

Вернувшись в операционную:

— Дайте еще гляну.

Первый же взгляд на вскрытую грудную клетку, на просмотренные, исследованные уже тысячный раз места, и вдруг возглас:

— Да вот же он, вот — на самом видном месте! Как же мы его не видели! Вынимаем…

— Вот теперь зашивайте. Всё, отец Иван. Теперь — всё.

Заканчивался 10-й час операции…

Отец Иоанн

Отец Иоанн

«Как научиться с этим жить — если я задыхаюсь?»

— Батюшка, как вы научились жить с болезнью, принимать ее?

— «Учитесь с этим жить, — так говорил мне мой врач Валентин Леонидович Ганул — Если научитесь с этим жить, вы будете жить. Если сломаетесь, станете роптать, начнете задавать вопросы: почему тот дышит так, а я не так, будет очень тяжело».

Эти слова надо было понять душой. В онкоинституте мы прошли 7 операций и 20 химиотерапий. Как с этим жить? Только с помощью Божией и благодаря Литургии.

Каждый раз я прихожу в храм на службу и заново вспоминаю, как же с этим жить. Раньше никогда не садился на Литургии, но сейчас могу присесть на полчаса — приходится смиряться. Полчаса прошло — опять вспоминаю, что «надо с этим жить»…

Бывает так тяжело, что, кажется, ну вот не могу дослужить. Еще только Херувимская, а ты уже полностью сломлен — не хватает дыхания. И если бы это была не Литургия, а что-то другое, то я просто прекратил бы. А так ты не можешь бросить.

Вот это и есть — «научиться с этим жить»: надо так полюбить жизнь, настолько предать себя Богу, чтобы «на кону» стояло всё. Вся твоя жизнь — где-то там, а сейчас самое главное — Литургия.

Я вначале тоже не мог понять: как жить, если мне тяжело дышать? Если я задыхаюсь, если я умираю, обезболивающих не хватает… Но служба идет, я причащаюсь, и понимаю, что, пока я в храме, всё, с Божией помощью, будет хорошо.

— На какой стадии сейчас ваше заболевание?

— Со слюнной железой, слава Богу, всё позади. Сделали три операции, и, можно сказать, она уже в порядке. Но метастазы в легких остались, и новые появились, хотя такого понятия, как новые, в лечении рака нет. Пока не наступит полное выздоровление, метастазы будут появляться.

— То есть за все три года лечения ремиссии не было?

— Нет, все время борьба, борьба, борьба…

Даже мой духовник уже говорит, что эта болезнь мне послана не для наказания или вразумления, а для моего смирения и свидетельства окружающим, что и с таким диагнозом человек может жить — просто надо бороться.

— 20% легких осталось у вас после операцииразве можно дышать с таким поражением?

— Вначале было тяжело. Но благодаря пению на Литургии, благодаря Всенощной, акафистам с молебнами, и те 20% легких, что у меня остались, разработались. Хирурги приходят и спрашивают: какая методика? Как вы тренируетесь?

Перед четвертой операцией анестезиолог спрашивал, на какой этаж могу подняться. Отвечаю: «И на десятый могу». Врач говорит: «Как, на десятый? Ну, вы шутите…»

Врачи постоянно спрашивают — они тоже хотят знать, какие есть средства восстановления, чтобы людям подсказывать. Больные ведь часто опускают руки, падают духом, впадают в отчаяние — не могут справиться со всеми этими кознями дьявола.

Но в моем случае именно пение на Литургии и уверенность в том, что я действительно научился с этим жить, полное смирение перед Господом в моей болезни — всё это и дало тот результат, которому теперь хирурги удивляются. И левое легкое сейчас работает хорошо, и правое. Я дышу, хожу – всё благодаря Богу.

На Литургии в больничном Космо-Дамиановском храме

На Литургии в больничном Космо-Дамиановском храме

«Мой хирург лично знал святителя Луку Крымского»

— Сколько лет уже вы больны?

— Почти три года. 15 мая 2014 года мне поставили диагноз «рак околоушной слюнной железы, четвертая стадия» и «рак легких, четвертая стадия, с повреждением 80 процентов тканей».

— Два онкологических диагноза и оба на последней стадии. Неужели болезнь долго не давала о себе знать?

— На шее слева у меня давно была маленькая опухоль, сантиметра три-четыре. 13 лет она не беспокоила, и только в последнее время стала причинять дискомфорт. Мы обратились к врачу, в онкодиспансере взяли ткани на анализ, и гистология показала, что это рак.

Я служу в Одесской области, Николаевский район, село Андреево-Ивановка. Раньше это была Одесская епархия, сейчас Балтская. В Одессе мне сделали первую операцию. Поскольку диагноз был неблагоприятный, то и шансов не давали никаких. После операции провели две химиотерапии, улучшений не наступило, и мы поняли, что надо ехать в Киев.

— И с таким диагнозом вы живете уже три года… Да еще так бодро выглядите!

— Господь управляет — дивны дела Твои, Господи!

Ведь как было? Приезжаю сюда, в Национальный институт рака, и попадаю к профессору Валентину Леонидовичу Ганулу — еще жив был, Царствие ему Небесное! Старенький дедушка, 83 года. Он стоял у истоков всей отечественной онкологии, создал школу хирургов-онкологов, много лет заведовал отделением опухолей грудной клетки, сам очень сильный хирург. И он соглашается меня оперировать.

«Понимаю, — говорит, — что тяжело будет, потому что большое поражение легких…» Но в том же 2014 году Валентин Леонидович проводит мне две сложнейшие операции: перед Новым годом вырезает на легких 16 метастазов с левой стороны и 15 — с правой, в среднем почти по 5 см каждый. Всего их было больше ста, удалять по частям не было смысла, поэтому все остальные просто отрезали вместе с тканями.

После операции остается у меня левого легкого — 23 процента, правого – 17 процентов. Месяц я находился под кислородом, еще два месяца был в очень тяжелом состоянии. После этого начались химиотерапии, затем операции, и снова химиотерапии. И так постепенно, по воле Божией и благодаря Валентину Леонидовичу продвигалось мое лечение.

Икона святителя Луки, написанная по просьбе профессора Ганула

Икона святителя Луки, написанная по просьбе профессора Ганула

Кстати, профессор лично знал святителя Луку Крымского! Да, мы подружились, и Валентин Леонидович рассказывал, как они общались с владыкой, встречались в Крыму, в Киеве. У моего доктора даже была необычная икона святителя, которую специально по его просьбе написали. На ней изображен архиепископ Лука и внизу медицинские приборы…

Профессор Ганул говорил, что в своей практике во всем действует по благословению святителя. И потихонечку он меня и выходил. А еще сказал самые важные слова, за которые я до сих пор благодарю Бога.

«Учитесь с этим жить, — так он говорил. — Если научитесь с этим жить, вы будете жить. Если сломаетесь, станете роптать, начнете задавать вопросы: почему тот дышит так, а я не так, будет очень тяжело».

Вот такое напутствие оставил мне Валентин Леонидович, а в марте 2015 года его не стало…

— Сколько еще операций и «химий» вам предстоит пройти?

— Уже было семь операций. Сейчас принимаем химиотерапию, направленную против метастаз. Они маленькие — от 4 мм до 1 см, в обоих легких их около двадцати.

Но все в руках Божиих. Я только Богу верю. Сколько уже пугали меня ухудшениями, но, по воле Божией, каждая операция приносила только радость, каждая химиотерапия — успокоение.

Самая запоминающаяся операция была пятая: мне сделали ее 8 декабря 2015 года, а 19 декабря, на святителя Николая, я уже сам совершал Литургию. Притом, что хирург очень не хотел этого, швы еще были свежие, но Господь управил, и я отслужил.

Последняя — в августе 2016 года, длилась 10 часов. Самая тяжелая. Кстати, ее мне делал ученик Валентина Леонидовича Ганула, хирург, проработавший с ним десять лет…

 

«Смотрю и вижу: это же Иоанн Креститель! Он-то почему здесь?»

— Не возникал у вас вопрос: «за что это мне»? Ведь часто людям говорят, даже верующие и даже священники, что их болезнь — наказание за грехи. Как вы восприняли свой диагноз?

— Я знаю одно: у Бога не может быть наказания, потому что Бог есть Любовь. Не думаю, что Господь создал человека по Своему образу и подобию и притом же дает ему наказание. Господь может дать испытание, но сразу же посылает и помощь, чтобы ты мог это испытание пройти.

Вот мне, например, даже ангел помогал…

Помню, делали первую операцию. И вижу я такое видение: большая яма, я в самом ее центре и никак не могу выбраться. Сверху идет мелкий противный дождь — мряка, как у нас говорят. Я вижу, что проваливаюсь в эту яму глубже и глубже и прошу: Господи, помоги мне, чтобы кто-то оказался рядом и мне руку подал!

Поднимаю голову вверх — но никого нет, темно-темно… Молюсь, пытаюсь своими силами выбраться, но дождь продолжается, яма наполняется водой, и я понимаю, что всё: умираю, больше нет сил.

И вдруг вижу — стоит на краю человек, на меня не смотрит, но протягивает левую руку, сильным движением тянет вверх и как бы выщелкивает меня из этой ямы. Я возле него падаю и замечаю: внизу я был весь в грязи, а здесь — уже чистый…

Человек этот в моем видении был одет как-то совсем бедно: помятая шуба, растрепанная борода, волосы длинные торчат в разные стороны… На меня страх напал: вот, думаю, это же Иоанн Креститель! Почему он здесь? Я-то, понятно, в болоте, а что он здесь делает?

Икона святого пророка Иоанна Предтечи - та самая...

Икона святого пророка Иоанна Предтечи – та самая…

— А вы в честь какого Иоанна крещены?..

— То-то и оно! В честь Иоанна Крестителя!

Но проходит секунда, и будто ветер со свистом проносится, фигура удаляется, и всё, больше я его не видел. Получается, даже не успел поклониться и поблагодарить…

И вы знаете, есть множество икон святого Иоанна Крестителя, но я нашел именно ту — где изображен тот человек, которого я видел.

Когда я в своем видении уже оказался наверху, стал смотреть по сторонам — где же нахожусь? И увидел себя возле своего храма, в Андреево-Ивановке, там, где мы начали строительство…

Это было один раз только — такое посещение. Но я точно знаю, что наказания никакого нет, Господь любит нас и дает нам испытание. Только так!

 

«Самое сложное в болезни — человек начинает ненавидеть себя»

— Очень многие болеют раком, но по-разному воспринимают болезнь. Не у всех получается обратиться за помощью к Богу, и они несут этот крест своими, человеческими силами. Как вы разговариваете с такими людьми? Получается у вас их поддержать?

— Конечно, и очень часто. Уже многие обо мне в онкоинституте знают, подходят, берут благословение, мы общаемся…

Как-то раз на станции переливания крови был случай. Женщина, вторая стадия рака легкого. Она уже с жизнью прощается, с родственниками, а я в стороне стою и все это слышу. Спрашиваю ее осторожно: а вы не думали исповедоваться, причаститься?

Она отвечает, что причащается, но, говорит, «ничего я, батюшка, в этом не понимаю». Начинаем общаться, и вижу — она полностью опустила руки. Прошу ее: включите главное — молитву и борьбу. А у нее как крик из души вырвался: «Вам легко говорить! Если бы у вас был рак, вы бы меня поняли!» Ну и я ей отвечаю, что прекрасно ее понимаю…

Так она, милостью Божией, взяла себя в руки и вскорости умирать передумала.

— Как перестроить человека, чтобы он из отчаяния, прощания с жизнью, даже, может быть, из ропота, смог переключиться и начать бороться?

— Надо понять, что всё по воле Божией.

Я очень хорошо знал одесского старца, схиархимандрита Иону (Игнатенко) — духовник Одесского Успенского монастыря, светлейший человек. Болел раком легких более 40 лет! Заболел в сорок два и прожил до восьмидесяти семи. Так вот он говорил, что «рак — это болезнь сильных. Если ты заболел онкологией, значит, Господь тебя избрал».

Дальше. Валентин Леонидович Ганул — профессор, который меня оперировал, — заболел раком легких в 51 год. Проболел 33 года! При этом жил, делал уникальнейшие операции, был верующим, причащался, соблюдал заповеди Божии.

А мы что? Прорвемся! Будь умнее, улыбнись! Самое надежное средство — это смирение. Смирение и любовь.

— Как научиться любить — в такой-то ситуации?

— В этом и сложность. По нашей немощи, по гордости, по зависти, плюс болезнь угнетает, и ты начинаешь ненавидеть. Прежде всего, себя: за что мне такое наказание? Почему я, а не кто-то другой? Что я, хуже всех? Вот, в храм ходил, причащался… А я же вообще батюшка, и мне — раз, и на тебе: рак! Неужели Господь не мог кого-то другого избрать?

Конечно, мог… Но благодаря тебе Бог другим даст урок, чтобы и они могли настолько возлюбить.

Опять же, это тяжело понять, надо время, но болезнь свою необходимо полюбить. Полюбить настолько, чтобы она для тебя как бы уже ничего и не стоила, чтобы тебя не пугала.

Вот мне говорят: у вас, батюшка, рак, четвертая стадия. Я в ответ улыбаюсь: «Ну, хорошо, пятой же стадии нет, значит, хуже уже не будет».

Вот такую радость Господь мне в болезни дал, и я благодарю Его, что с этой радостью живу. Только через радость идет победа болезни.

На меня смотрят и иногда просто не верят, спрашивают: батюшка, может, вам диагноз неправильный поставили? Может, вас дурят, и нет у вас никакого рака? Но мой секрет — причастие, причастие и причастие… Как суббота — я причащаюсь в палате, в воскресенье я в храме при больнице. Молитва, причастие, и всегда помнить, что Бог есть Любовь.

Отец Иоанн с настоятелем больничного Космо-Дамиановского храма священником Евгением Милешкиным

Отец Иоанн с настоятелем больничного Космо-Дамиановского храма священником Евгением Милешкиным

«Если бы Бог хотел просто меня забрать, я бы три года не боролся…»

— Можете рассказать, как вы жили до всего этого? Как познакомились, как священником решили стать? Где вы матушку такую чудесную нашли?

— Сами мы с ней родом из Закарпатской области, Тячевский район. Там родились, в один класс ходили, за одной партой сидели. После школы я поступил в Волынскую духовную семинарию в Луцке, матушка пошла по другим стопам — выучилась в Ужгороде на товароведа.

В 1993 году раскольники организовали на каноническую Церковь гонения, в Луцке появился самозваный епископ Спиридон. Всех, кто учился в семинарии, выгнали, и так мои планы и ожидания рухнули.

В ту минуту матушка очень поддержала: все будет хорошо, у нас семинарии на Украине есть, главное — не потерять веру!

Вначале было очень тяжело. Церковь старенькая, всё своими руками ремонтировали. Потом начали строительство нового храма. Я всегда мечтал храм построить! Бывали моменты на Литургии, когда я стою, закрываю глаза и думаю: «Господи, вот если бы можно было чем-то пожертвовать в жизни… Я своим здоровьем готов пожертвовать, лишь бы построить храм».

И много лет до этого бился, в инстанции разные обращался, но процесс не шел. Только после того, как заболел, всё стало складываться. А новую церковь планируем деревянной. Уже завезли землю, подготовили площадку для строительства, фундамент начинаем заливать. Будет храм, две часовни, внизу — купель, территория большая. Проект — уникальнейший.

А прихожан теперь стало в 5-10 раз больше. Болезнь моя дала людям духовный старт, и сегодня наш храм — полный.

Протоиерей Иоанн Немеш и матушка Светлана

Протоиерей Иоанн Немеш и матушка Светлана

— Когда волонтерское движение помощи онкобольным детям в Киеве только зарождалось, здесь, в онкоцентре, лежал мальчик Иванко. Он помогал священнику в алтаре, пономарил и мечтал, как и вы, что когда вырастет, тоже построит храм. Вот почему так бывает — ребенок рос, хотел Богу и людям послужить, а Господь его совсем маленьким забрал и не дал сделать то, что он так хотел?

— Я часто задавал себе вопрос: почему детки, эти маленькие светлые души, уходят? Но ответ, по-моему, есть: Господь избирает их для Себя и дополняет ими ангельское воинство. Только так. Но никак не для того, чтобы кому-то причинить боль.

Господь дает человеку в жизни возможности, чтобы обретать Царствие Небесное, и забирает, когда человек этого достиг. Я так думаю. Может, этого отрока Бог настолько любил, что избрал его, чтобы показать каждому: вот — счастье, Царствие Божие рядом, вот оно…

А телесная смерть всех нас ждет: «Из земли взят и в землю отыдеши». Самый простой пример: дорога, авария. Три здоровых, молодых человека в машине — никаких болезней, но погибли в одну секунду. И что самое страшное — без покаяния. А у меня рак четвертой стадии, но ведь есть же еще время на покаяние — так кто из нас счастливее?

Господь каждому много дает, но мы прилепляемся сердцем к земному, избираем негатив. Негатив движет нами, он почему-то нам ближе, мы его больше понимаем — наказание, грех, смерть… А что-то высшее, духовное, для нас бывает непонятным и чуждым. Ждать, надеяться, причащаться — «что, батюшка, разве это поможет?..»

Я так думаю: если бы Богу надо было просто меня забрать, я бы все эти три года не боролся. За секунду бы всё произошло — в кому впал на первой же операции, и готово, следующий! Не было бы борьбы вот этой. Но как раз она и показывает окружающим: вот как стоит жить — в любви, в радости, на максимальном позитиве!

И даже не надо, чтобы вся планета обо мне узнала. Если три, пять, десять человек из моей болезни, из моего страдания извлекут хотя бы маленькую частичку пользы — мысль о покаянии — я считаю, что уже не зря прожил.

P.S. Когда перед самым началом лечения батюшка пришел к своему духовнику, чтобы получить благословение умереть, тот сказал: «Ты что же думаешь, что и я не хочу уже умереть? Но сделал ли ты то, что возложил на тебя Господь? Есть ли что, с чем идти к Нему? Ну вот! Благословляю лечиться и жить…» Так батюшка и лечится, и живет дальше — по послушанию.

Но рак — заболевание не только агрессивное и изматывающее, но и очень дорогостоящее. Все эти три года отец Иоанн имеет возможность продолжать лечение только благодаря помощи неравнодушных людей вокруг. Всех тех, кто откликнулся на его беду, он поминает в молитвах и помнит поименно.

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