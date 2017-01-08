Господи, сделай меня ласточкой!

Мудрый архимандрит Андрей (Конанос) – о том, как научиться радоваться по-настоящему, встречая Бога.

Увидев чудесное Рождество, отдалимся от мира, устремив ум к небесам, ибо для этого великий Бог пришел на землю смиренным человеком, желая привлечь к высоте тех, кто воспевает Ему «Аллилуия» (кондак 8 из акафиста Пресвятой Богородице, перевод Е.Т.).

Здесь говорится о чудесном рождении Спасителя, весть о котором вызывает невероятные желания – хотя бы ненадолго отдалиться от мира, оторваться от земли, чтобы почувствовать, что есть и иной мир, иная реальность, а та реальность, в которой мы живем, хоть и не ложна, но не вечна, временна. Где сейчас наши деды, прадеды, которые тоже мечтали, надеялись, собирали, созидали? Куда они ушли? И куда ушли их мечты? Этот мир не вечен. Потому и поется в кондаке акафиста: «Увидев чудесное Рождество, отдалимся от мира». А куда нам идти? На небо.

Вознесемся мысленно на небо, живя телом на земле, а душой – в другом месте. Попробуем стать небесными людьми и земными ангелами одновременно. Это и было одной из целей рождения Спасителя. Бог спустился на землю, став простым Человеком, для того чтобы вознести на Свою высоту тех, кто прославляет Его.

«Я пришел, – говорит Господь, – чтобы привлечь вас к Себе, оторвать от земли; чтобы вы полюбили Меня, думали обо Мне и делали то же, что и Я. Продолжайте заниматься своими делами – семьей, покупками, чтением, игрой, – но делайте все это с любовью ко Мне. Поставьте Меня на первое место в своей жизни. И Я приближу вас к Себе – тех, кто воспевает Мне «аллилуйя». Ведь «аллилуйя» дословно как раз и означает – «хвалите Бога», «прославляйте Бога». И мы снова и снова прославляем Его, а Он возносит нас от земли на небо.

Кое-кто, возможно, и возразит Ему: «Господи, как же нам Тебя прославлять? Сначала Ты приблизь нас к Себе, чтобы нам было легче оторваться от земли!» Не знаю. Мне кажется, это происходит параллельно – Бог привлекает нас, мы Его славословим. Иногда это приближение к Нему можно и не почувствовать в полную силу. Тогда приходится побороться, пересилить себя, и Господь, видя наше любочестие, скажет нам: «Возьмите! Я дам вам еще больше благодати и милости, чем вы ожидали».

Господь притягивает нас к Себе, очищает наш ум, и мы начинаем ощущать удивительную легкость в своих мыслях. Как это прекрасно – просыпаться утром со светлой головой, без грустных дум и терзаний! Ум чист, и тогда даже в помыслах, по словам святых отцов, воцаряется мир.

В этом мире и чистоте мы начинаем жить, а не думать. Ведь мысли – это не жизнь, а сплошные терзания. Мы думаем о тысяче вещей, а Господь говорит: «Я пришел к вам, чтобы привлечь вас к Себе, стать Всем для вас; чтобы у вас появился другой опыт, благодаря которому вы будете по-настоящему счастливы».

Представьте, что влюбленному молодожену в день свадьбы кто-то начинает рассказывать о неприглядных сторонах семейной жизни. Жених хоть и слушает, но не принимает эти слова близко к сердцу, потому что сегодня у него самый радостный день, и он живет этой радостью. Что бы ему ни говорили, он рад и счастлив.

То же чувство сможем испытать и мы, если поймем смысл этих слов: Бог Слова пришел в мир. Ведь нам трудно даже представить, насколько Он благ и добр. Потому что, если бы мы поняли это, то умерли бы от счастья, утонули бы в нем. Такое понимание дается молитвой. И тогда из глаз сами собой потекут слезы – мы даже не будем понимать, отчего, но почувствуем, что это происходит благодаря нашему прикосновению к вечному Богу. И нас охватит неописуемая радость от того, что теперь мы знаем Истину и живем в Ней, а не просто пытаемся познать Ее с помощью интеллекта.

С чем можно сравнить эту радость, друзья, чтобы вы поняли, о чем я говорю? Если вы любите футбол, то можно сказать, что пьянящее чувство счастья, наполняющее сердце болельщика на стадионе, – ничто по сравнению с той великой радостью, которую Господь принес в мир и которую мы ощущаем в этот миг. И очень жаль, если вы до сих пор ее не почувствовали.

В сущности, «загвоздка» Рождественских дней в том, что если человек не понимает смысла этого праздника, он так никогда и не научится радоваться по-настоящему. Хотя, возможно, отсутствие радости – это даже к лучшему. Потому что теперь мы можем заглянуть в себя и попытаться найти причину – почему не получается радоваться. И правда, почему? Вроде бы и разговенье – едим, пьем, чуть не лопаемся, – а глубокой, пьянящей радости по-прежнему нет. Почему?

Подумаем над этим, и не успокоимся, пока не найдем причины, по которой у нас так и не получается прийти к этой желанной радости.

Есть такая легенда – об одном человеке, который очень любил ласточек. Ему нравилось смотреть, как они летают, собравшись в многотысячную стаю. Но один вопрос не давал ему покоя. В те времена ласточки не могли улетать в теплые края на зимовку. Они оставались на прежнем месте и умирали от холода. Этот человек пытался как-то объяснить им, что нужно лететь на юг, даже показывал им путь в сторону Африки, как только не уговаривал – и что зимой они тут не выживут, и что умрут от голода… Но ласточки не понимали его. Ведь он был человек, а они – птицы.

Наконец, этот человек взмолился к Богу: «Господи, я очень люблю этих птиц и хочу помочь им, чтобы они не умерли здесь в холоде, но не знаю, как это сделать. Они не понимают меня. Мне кажется, есть только один выход. Сотвори чудо – сделай меня ласточкой! Ласточкой с человеческим умом. Чтобы я смог объяснить им всё – по-человечески разумно, но на их языке – и спасти этих птиц». И когда он так помолился, Бог сотворил чудо и превратил его в ласточку.

Человек оказался в стае и стал объяснять ласточкам, что нужно делать, и птицы поняли его. «Откуда тебе известно все это?» – спрашивали некоторые из них. Однако, так как ласточки доверяли ему, то послушали его совета. «Полетим вместе, – сказал он им. – Я уведу вас из этого холода, и мы полетим туда, где тепло. Там мы не умрем зимой. Там хорошо». И когда наступили холода, они вместе улетели на юг.

Я впервые прочел эту легенду, придя однажды домой с исповеди. Тогда я очень устал (исповедников было сорок человек), и больше всего хотел лечь спать. Но мне попались на глаза «Миссионерские письма» св. Николая Велимировича – первый том, который мне подарили незадолго до этого. Я открыл книгу как раз на этой легенде. И меня так поразил ее прекрасный смысл, что еще долго я не мог заснуть. Потому что в Церкви это – не легенда, не миф, а реальность. Ведь Бог точно так же любит нас – своих «ласточек».

Долгое время мы точно так же умирали от метафизического холода – одиночества, тоски, боли, грехов и пороков. А Господь смотрел на нас и говорил: «Ласточки Мои, летите ко Мне. Я хочу спасти, согреть вас, хочу открыть вам Свою безграничную любовь».

Он говорил это нам еще во времена земного рая, где мы впервые согрешили. Он говорил, а мы не понимали Его. Бог хотел прикоснуться к нам, а нам казалось – Он стремится причинить нам зло. Он прокладывал нам путь, а мы думали, что Он запугивает нас, и говорили ему: «Господи, уходи! Оставь нас в покое!» Он и сейчас все время повторяет: «Дети Мои, Я люблю вас! Я хочу вас спасти, хочу забрать вас из этого холода, чтобы вы не мерзли и не мучились. Я вижу вас и хочу спасти». А мы говорим в ответ: «Оставь нас! Мы не понимаем Тебя».

Перевод Елизаветы Терентьевой для портала «Православие и мир»