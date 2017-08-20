Госсекретарь Ватикана: Принесение мощей святителя Николая в Россию дало почувствовать единство христиан

“Нет сомнений, что это событие и прочие схожие инициативы, которые можно назвать “экуменизмом святых”, дают возможность во всей полноте ощутить то, что уже и так объединяет христиан”, – заявил он в интервью ТАСС.
Он отметил, что мощи Святого Николая были приняты в России с особым духовным подъемом.
“В то же время был придан новый импульс диалогу по другим, более сложным вопросам в церковных отношениях, а также диалогу между церквями и обществом, глядя на духовные, культурные и политические вопросы нашей современности”, – отметил он.
- Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин начинает свою первую поездку в Россию в качестве главы правительства Святого престола.
- Кардинал планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, Святейшим Патриархом Кириллом и
митрополитом Волоколамским Иларионом.
- Ранее сообщалось, что целью поездки кардинала не является обсуждение возможного визита Папы в Россию.
- С момента последнего визита второго в Ватикане лица после папы римского прошло шесть лет – предшественник Паролина кардинал Тарчизио Бертоне был в РФ в 2011 году, при понтификате Бенедикта XVI.