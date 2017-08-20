Госсекретарь Ватикана: Принесение мощей святителя Николая в Россию дало почувствовать единство христиан

Он отметил, что мощи Святого Николая были приняты в России с особым духовным подъемом.

По мнению кардинала, это стало не только важным событием для духовной жизни верующих, но и примером для других инициатив, укрепляющих взаимопонимание и сотрудничество в разных сферах.