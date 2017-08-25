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Готовы ли мы воспитывать святых?

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Чтобы ребенок стал святым, нужно прекратить его исправлять и со смирением обратить внимание на свою душу, рассказывает архимандрит Андрей (Конанос)
Готовы ли мы воспитывать святых?
Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Отвлекись от детей и займись своими ошибками

Архимандрит Андрей (Конанос)

Не жалей о своем выборе. Ведь для тебя этот путь – самый лучший. Каждый выбирает свою дорогу, свою жизнь – делает свой выбор. Каждый идет в том направлении, куда призывает его Господь, чтобы отвести в Свое Небесное Царство. И здесь не бывает плохих или хороших дорог – все они ведут к Богу, если мы с Ним заодно. Главное – постараться найти утешение в том кресте, который нам дает Господь. Не упрямиться, не протестовать, а превратить его в царский  трон! Так, как это сделал Иисус Христос – со Своим Крестом. Ведь потому над Распятием и пишут слова «Царь славы».

А твоя слава – в семейном кресте. Страдания, жертвенность приведут тебя к смирению, сделают зрелым человеком. Пройдет время, и ты поймешь, что брак – это не какая-то безнадежная ситуация, где нет места переменам и надеждам, а Таинство, путь к Богу, путь к мудрости и спасению.

Осознав это, ты обрадуешься своему выбору жизненного пути – пути семейной жизни и родительства. Именно он быстрее всего приведет тебя к Богу. Отличный выбор! А сосредоточить внимание лучше на другом. Подумай не о том, верный ли путь выбран, а о том, как по нему идти. И тогда, двигаясь в данном направлении, начнешь видеть свои ошибки. Присматривайся к себе, к своему состоянию, наблюдай за собой.

Ребенка пока оставь в покое. Не сосредотачивайся на нем, как ты обычно делаешь, а займись собой, своей душой.

Потому что если твоя душа начнет благоухать, то этот аромат наполнит и все пространство в доме. И дети обязательно его почувствуют. Знаешь, как это важно? Со стороны может показаться, что ты отдаляешься от повседневных проблем и делаешь шаг назад, но в действительности идет накопление сил, с тем чтобы укрепиться и вернуться с бóльшим потенциалом.

Отвлекись ненадолго от детей, не занимайся ими всё время, а обрати внимание на себя. Так ты увидишь, где допускаешь ошибки в отношениях как с ними, так с супругой или супругом. Заглянуть в себя – не эгоизм, а способ самопознания. Можно назвать это «смиренным эгоизмом», когда в свете Божественной благодати человек видит свое отражение и понимает, где допускает ошибки.

 

Ты привела ребенка на исповедь, но где ты сама была раньше

Одна женщина как-то привела на исповедь своего сына, ученика начальной школы. Она думала, что если ребенок начнет исповедаться с раннего возраста, то гарантированно не свернет с пути истинного, поскольку Бог будет хранить его. Ей казалось, это – лучшее, что она может сделать для своего сына.

Мальчик между тем учился уже в четвертом классе. И когда она подвела его к священнику, тот сказал:

– Ты слишком поздно привела мальчика на исповедь.

Женщина ответила:

– Отче, но я только сейчас заметила, что он начал кое-что понимать. Пока он был маленький, я не водила его на исповедь, потому что какие у него могли быть грехи?

На это священник ответил ей:

– Речь не о мальчике. Когда я сказал, что слишком поздно, я имел в виду тебя. Тебе следовало придти ко мне раньше ребенка. Где ты была все эти годы – когда тебе самой было десять лет, пятнадцать, двадцать? Каким растет твой ребенок, зависит от того, какой ты была в его возрасте, как ты росла.

Потому и нужно было тебе придти ко мне задолго до его рождения – ведь в то время шла закладка не просто тех генов, которые он воспринял от тебя, но и его душевного склада, его характера. Дети берут от родителей не только цвет глаз, волос, форму лица, внешность и фигуру. Они перенимают и внутренний мир – душевное устроение, которое или освящено благодатью, или нет.

 

Почему нужно исправлять не других, а себя

Родители часто приходят к священнику за советом. И если тому удается  помочь им раскрыться, то люди начинают рассказывать о множестве проблем с детьми, с семейной жизнью. И тогда начинаешь понимать, как много трудностей в семьях и как сложно родителям заглянуть в себя и смириться с тем, что где-то они ошибаются, поступают неправильно.

Очень трудно не пытаться  отстаивать свою позицию, а смиренно задать вопрос: «Отче, как думаете, в чем моя ошибка? Что я делаю не так?» Трудно настолько, что люди старательно избегают таких разговоров. И продолжают ссориться, ругать детей, обвинять друг друга, искать причину во внешних обстоятельствах… Виноваты все, кроме тебя. Потому ты и спрашиваешь на исповеди: «Как мне изменить своего ребенка, мужа, свою жену? Что мне им сказать, что сделать?»

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

А Церковь говорит тебе на это: «Не занимайся исправлением других. Никто не назначал тебя на эту должность.

Разве ты создала своего ребенка? Ты просто родила его. Это совсем немного. Яйцеклетка и сперматозоид – вот и весь ваш «вклад» в его рождение. А душа?  Это ты вложила ее в его тело?

Ты сделала так, чтобы он смог развиться, начал расти и дышать? Нет. Вот и не занимайся тем, к чему не имеешь никакого отношения. Это дело Бога.

А ты сосредоточься на себе, своей душе – прекрасной или уродливой. Старайся сделать свое «я» таким, каким оно должно быть. И знаешь, как изменится после этого твой ребенок? Он будет замечательным. И это произойдет без массы усилий с твоей стороны, без тревог и слежки. Просто загляни в себя, узнай, кто ты».

 

А ты готова родить святого?

Одна женщина в России как-то пришла к своему духовнику и сказала:

– Отче, благословите меня искать себе мужа! Мне очень хочется создать семью. Помолитесь, пожалуйста.

В России священники дают благословение особым образом – не просто протягивают руку, а крестят человека, в то время как он благоговейно складывает ладони (мы, греки, делаем так, когда принимаем просфору).

Вот и эта женщина попросила такое благословение, говоря:

– Благословите меня, отче, на создание семьи. У меня уже возраст, пора замуж.

И тогда духовник спросил ее:

– А ты готова родить святого? Ты сможешь воспитать своего ребенка так, чтобы он захотел стать святым? В таком случае я даю тебе свое благословение.

Видишь? Он не стал задавать ей никаких других вопросов. Не спросил, есть ли у нее работа, деньги, квартира – то, что люди обычно подразумевают как залог успешного брака. Он спросил только это: «Сможешь ли ты вырастить своего ребенка святым?» Если да, то благословение дается, потому что верное начало положено. А если нет? Если женщине просто хочется замуж, потому что возраст, потому что все подруги уже создали свои семьи? Тогда этого недостаточно. Перед принятием такого важного решения необходимо всё серьезно обдумать, с рассуждением и молитвой.

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