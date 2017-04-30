Готовы ли вы к маю? — тест

Весна в этом году выдалась очень холодной, и многие уже сомневаются: а наступит ли настоящий май? “Правмир” предлагает как следует подготовиться к последнему весеннему месяцу и вспомнить стихи и песни о мае.

1. Перед тем, как встретить май, проводим апрель. Куда держит путь герой песни «Дежурный по апрелю»? из конца в конец апреля

из апреля в теплый май

из апреля прямо в лето

2. Какая богиня упоминается в стихотворении Тютчева «Люблю грозу в начале мая»? Гера

Геба

Афродита

3. Что делает месяц май в песне Гарика Сукачев? Поет

Орет

Цветет

4. Кстати, продолжите ряд: май – чай – мужички – … Сверчки

Каблучки

Кулачки

5. Героиня песни Антонова, как известно, летящей походкой вышла из мая. В пелене какого месяца она скрылась из глаз? Декабря

Января

Ноября

6. Вставьте пропущенное прилагательное: Ландыши, ландыши, светлого мая привет, Ландыши, ландыши, … букет. Милый

Белый

Нежный

7. У кого группа «Лицей» спрашивала: «Где он, май, вечный май?» У осени

У листьев

У ветра

8. Что сделал майский дождь из песни ДДТ? Распугал кошек

Наполнил небо

Разметал все на столе

9. Герой романа “Двенадцать стульев” Киса Воробьянинов читает жене студента Лизе стихи о весне: Этот май- баловник, этот май-чародей Веет свежим своим опахалом. Кто автор? Жаров

Фофанов

Фет



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