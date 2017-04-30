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Готовы ли вы к маю? — тест

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Весна в этом году выдалась очень холодной, и многие уже сомневаются: а наступит ли настоящий май? “Правмир” предлагает как следует подготовиться к последнему весеннему месяцу и вспомнить стихи и песни о мае.
Готовы ли вы к маю? — тест

1. Перед тем, как встретить май, проводим апрель. Куда держит путь герой песни «Дежурный по апрелю»?

 
 
 

2. Какая богиня упоминается в стихотворении Тютчева «Люблю грозу в начале мая»?

 
 
 

3. Что делает месяц май в песне Гарика Сукачев?

 
 
 

4. Кстати, продолжите ряд:

май – чай – мужички – …

 
 
 

5. Героиня песни Антонова, как известно, летящей походкой вышла из мая. В пелене какого месяца она скрылась из глаз?

 
 
 

6. Вставьте пропущенное прилагательное:

Ландыши, ландыши, светлого мая привет,

Ландыши, ландыши, … букет.

 
 
 

7. У кого группа «Лицей» спрашивала: «Где он, май, вечный май?»

 
 
 

8. Что сделал майский дождь из песни ДДТ?

 
 
 

9. Герой романа “Двенадцать стульев” Киса Воробьянинов читает жене студента Лизе стихи о весне:

Этот май- баловник, этот май-чародей

Веет свежим своим опахалом.

Кто автор?

 
 
 

 

 

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