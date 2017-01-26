Говорите по-русски

Не потерять язык и веру в эмиграции

Для многих русскоязычных жителей Европы проблема потери детьми родного языка очень болезненна. В конце 2016 года в Российском доме науки и культуры в Берлине обсудили, как воспитывать детей, выросших в условиях эмиграции.

Можно ли изменить акценты с более привычной для нас формулы: сохранение языка, а через язык знакомство с верой и культурой, на иной подход? Что будет, если на первое место поставить сохранение внутри семьи православия (пусть даже на языке той страны, где ребенок ходит в школу)? А уже через православие попытаться зародить сознательный интерес ко всему русскому, и языку в том числе, изучая который можно прочесть множество интересных книг, понять нюансы, непостижимые в переводе?

Архиепископ Корсунский Нестор: Выжили те ассоциации, которые сотрудничали с Церковью

– Исторически сложилось, что именно во Францию приехало огромное количество людей в начале XX века, после трагических событий – революции и Гражданской войны. Поэтому именно здесь опыт взаимоотношений Православной Церкви и диаспоры имеет огромную предысторию, так же как и опыт организаций, которые действовали в среде Белого движения, и тех, которые поддерживались посольством Советского Союза. Некий анализ показывает, что выжили те ассоциации, которые сотрудничали с Церковью. Те, которые не включали в себя компоненты церковные, сейчас уже не существуют. Я думаю, что это очень интересный исторический опыт, который должен учитываться в нашей работе.

Архиепископ Берлинский и Германский Феофан: Не ждать приглашения

– Сейчас в нашей епархии сто один приход и более семидесяти священников, не считая приходов архиепископа Марка. С разрешения берлинских властей мы скоро открываем детский православный садик «Незабудки». Все это – под эгидой Берлинской епархии Русской Православной Церкви. У нас очень много детей. За каждой службой в нашем Свято-Воскресенском соборе Берлина причащается около ста малышей.

Представители германского государства посещают наши храмы в православные праздники, очень хорошо относятся к нашему монастырю святого Георгия Победоносца. Недавно мы получили от города в бесплатную аренду участок земли, на котором планируется строительство русского духовного центра. Нам идут навстречу, но бывает, что мы сами очень инертны. Мы должны занимать активную позицию, не ждать, когда нас пригласят к диалогу, а сами стремиться к нему.

Епископ Богородский Антоний: Ценные пособия для соотечественников

– Сегодня заграничные приходы Русской Православной Церкви являются центрами притяжения представителей русской диаспоры. Поэтому мы думаем, что совместно с Россотрудничеством было бы интересно проработать возможности взаимодействия. Особенно в сфере укомплектования наших воскресных школ теми пособиями, которые Россотрудничество, в силу своих возможностей, распределяет среди организаций российских соотечественников.

Я сам хорошо помню, поскольку тоже служил за рубежом, что в этих пособиях часто попадались действительно очень ценные экземпляры: например, для детей-билингв, которые говорят на двух языках от рождения. Такие пособия достаточно трудно достать, даже в России, а тем более в условиях зарубежья. И первым шагом нашего взаимодействия могло бы быть включение наших приходов в сеть распространения таких пособий.

Архиепископ Берлинский Марк: Сохранить не столько язык, сколько принадлежность к Церкви

– Мы собрались здесь из разных европейских стран. Среди них Германия занимает особое место в отношении русскоязычного населения в том смысле, что у нас 90 процентов наших нынешних прихожан – это этнические немцы, выехавшие из Казахстана, Киргизии и так далее, которые в силу своих, частично семейных обстоятельств, частично – исторически сложившихся, фактически имеют двойную лояльность. Они не русские и не немцы.

Конечно, мы преподаем русский язык в наших приходских школах. Это мы делали всегда, в том числе и на протяжении семидесяти лет существования советской власти. Но мы не можем настаивать на изучении русского языка в той мере, в которой мы это делали, когда имели дело со старыми эмигрантами. Время изменилось существенно, и это мы чувствуем по нашим школам. Сейчас мы радуемся, когда можем убедить родителей, чтобы они со своими детьми говорили по-русски. В некоторых семьях даже это невозможно.

Кроме того, дети тоже ищут более легкий выход из положения. Потом, через двадцать лет, они, конечно, будут жалеть об этом. Но сейчас мы далеко не всегда можем убедить детей в необходимости изучения русского языка, хотя стараемся и будем стараться.

Как показывает наш опыт, самое главное для нас – это не язык, а сохранение принадлежности к нашей Православной Церкви. Важно, чтобы дети знали, что даже если они не очень хорошо говорят по-русски, они принадлежат именно к Русской Православной Церкви.

Здесь, в рассеянии, быть членом Русской Православной Церкви – не должно автоматически означать, что этот человек обязан говорить по-русски.

Мы живем в такое время, когда этот вопрос может играть очень большую роль. И если сейчас мы не будем заниматься этим вопросом, мы можем потерять не только для Церкви, но и для всего русского мира, для русской культуры огромное количество людей. Сохранение именно русского языка здесь, в Германии, не может стоять на первом месте. Но мы обязаны сохранять русскую культуру через любовь к православию и через понимание основ православной веры.

Игумен Филипп (Рябых), представитель Московского Патриархата при Совете Европы: Если нужно, надо преподавать на французском, на немецком

– Люди живут в среде. Дети идут в школу, сады. Естественно, что они говорят на языке страны. У нас в Страсбурге, хотя мы и пытаемся на приходе детей приучить в церкви говорить на русском языке, все равно между собой они говорят по-французски или по-немецки.

Но это не исключает стремления изучать русский язык, и это надо поддерживать. Однако нельзя ставить задачу так, что приходы Русской Церкви должны добиваться того, чтобы все прихожане знали русский язык. Это невозможно. Не будем ставить утопических целей. Для Церкви важно научить этих детей любить и сохранить свою веру.

Важно, чтобы дети выросли православными, неважно, на каком языке они будут говорить. Это для Церкви приоритет.

Поэтому, если нужно преподавать на французском, на немецком, на других языках, надо преподавать. Из этих детей могут вырасти люди, которые будут свидетельствовать о православии в западном мире.

Ведь в православие переходит много немцев, французов и они не всегда готовы учить русский язык. Он им просто не нужен. Ну что же, им за это перекрывать возможность быть православными?

Нет, конечно. Мы должны обеспечить эту миссию.

Этот модус жизни позволит Русской Церкви за границей быть сильной, мощной, расти, набирать свой вес и авторитет среди общества, в котором мы живем.

Иподиакон Николай Тон, генеральный секретарь Конференции православных епископов: Православие по учебнику

– Православные – это не только русские, хотя таких много. Это и греки, и сербы, и румыны. Поэтому преподавание урока православной религии в немецкой школе идет только на немецком языке. Это официальный урок в немецких школах, с оценкой, которая вносится в аттестат. В Германии есть прекрасные учебники католической религии, но, учитывая, что православие здесь не традиционно, учителя сталкиваются с проблемой учебного материала.

По этому вопросу координатор обучения Кристина встретилась с представителями большого издательства учебников в Германии. Это Kösel Schulbuch, они издают разные учебники по математике, физике и другим предметам. К моему удивлению, они согласились реализовать наши идеи. Издательство взяло на себя расходы по оплате иллюстраций нашего учебника. Мы пригласили очень хорошую художницу – Дарью Наумец, нашу русскую православную девушку из Кельна. Учебник получился очень хорошего качества и издан достаточно большим тиражом.

Мы собирали фотографии, повествующие о традициях разных Православных Церквей, для этого издательство создало маленький коллектив. В него вошли представители из русской, сербской, румынской и греческой митрополий. Смысл такого союза был в том, чтобы были собраны фотографии, повествующие о разных православных традициях.

Недавно мне сказали, что в Швейцарии, где совершенно другая школьная система, тоже ознакомились с нашим учебником и хотят применить его в воскресных школах.

Язык учебника, конечно же, немецкий, ведь время идет вперед.

Мы здесь всегда радуемся, если дети сохраняют родной язык. Но во втором, третьем поколении он теряется.

Не только у русских, также у греков, у сербов. У нас еще одна большая проблема – шрифт-кириллица. Дети со школы читают латиницей. Я сам знаю многих детей, которые хорошо говорят, но с трудом читают.

Конечно, надо сохранить язык. Но, может быть, есть и такой путь для наших детей. Изучить родную веру на языке той страны, где они растут, а через это полюбить русскую культуру и получить интерес, например, к чтению русских книг на русском языке.

Тимофей Китнис, директор паломнического Центра св. Апостола Фомы, член ИППО: Через православие – к культуре

– Думаю, не нужно пытаться силой навязывать русский язык поколению молодых людей, родившихся в Германии. Это не всегда может быть воспринято.

Надо показать Россию так, чтобы ее полюбили. Ведь Любовь порождает Любовь.

Это принцип проповеди христианства, неважно, на каком языке она идет. Ведь и апостолы говорили на всех языках. Поэтому задача нашего паломнического центра остается прежней. Через паломничество должна приходить любовь к русскому православию, а через эту любовь – принятие русской культуры, возможно, в некоторых случаях и языка.

Существуют программы паломничества к святыням России и русским местам Европы. Тема связи Европы и России через династические браки, тема святых царственных страстотерпцев и святой Великомученицы и Великой княгини Елисаветы Федоровны Романовой – урожденной принцессы.

По материалам круглого стола «Русская Православная Церковь и соотечественники: опыт соработничества в Европе»