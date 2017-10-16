О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Греческие священники будут неделю бить в колокола, протестуя против закона о смене пола

|
16 октября. ПРАВМИР. По распоряжению митрополита Калавритского Амвросия священники митрополии будут в течение недели бить в колокола по три минуты каждый день, протестуя против закона, легализующего смену пола в Греции.
Греческие священники будут неделю бить в колокола, протестуя против закона о смене пола

Они также призвали к отмене «антихристианского и антигреческого» закона, сообщает AP.

В заявлении, которое осуждает гомосексуализм как «смертный грех» и протестует против «любых противоестественных отклонений», также выражено беспокойство по поводу того, что “следующим будет закон, легализующий однополые браки”.

“Мы ненавидим грех, но не грешников”, – подчеркивается в заявлении митрополии.

Также планируется разместить протестные баннеры в Эгионе, административном центре митрополии.

Недавно принятый закон позволяет грекам с 15 лет при желании сменить пол по упрощенной процедуре через суд.

Теги:
, ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Больше всего молитесь за мир!
Больше всего молитесь за мир!
Игумения Феосемни (Димца)

Не надо перекладывать вину на других – наставления игумении из греческой обители

Икона Божией Матери «Панагия Сумела» доставлена в Петербург
Икона Божией Матери «Панагия Сумела» доставлена в Петербург
Новостная служба "Православие и мир"

Святыня пробудет в городе до 18 сентября

Два человека погибли и 200 пострадали при землетрясении в акватории Эгейского моря (фото)
Два человека погибли и 200 пострадали при землетрясении в акватории Эгейского моря (фото)
Новостная служба "Православие и мир"

Большинство пострадавших в момент землетрясения находились на острове Кос

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
46% собрано / 849500.05 руб. осталось
Кириллова Любовь: Вылечить сердце ради дочки
Кириллова Любовь: Вылечить сердце ради дочки
55% собрано / 140895 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Исламский экстремист убил коптского священника в Каире
Новостная служба "Православие и мир"

Трагедия в Каире произошла на фоне угроз в адрес Коптской Церкви со стороны исламистов

"
Актер с синдромом Дауна выступил на открытии Всемирного фестиваля молодежи
Новостная служба "Православие и мир"

"Этот фестиваль, всего его участники, каждый наш поступок, каждый результат - это и есть пробуждение"

"
Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия
Новостная служба "Православие и мир"

Они были убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году, во время гонений при императоре Домициане

Все статьи автора
Статьи Дня
Врач Николай Митраков: В России нет системы реабилитации
Мария Строганова

Выхаживать людей - целое искусство, на котором трудно заработать

Фотоблогер Беленький: Россия, которую мы потеряли
Дарья Рощеня

Фото России, которую мы потеряли: из 1000 церквей - 600 заброшены

Егор Клинаев: Жизнь, наполненная светом
Надежда Прохорова

Близкий друг семьи рассказывает о молодом актере, погибшем в ДТП

самое читаемое

Мои дети колядуют на небесах9,536

Церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы8,144

Покров Богоматери: от чего защищает Она мир?5,588

Архимандрит Андрей (Конанос): Мы постоянно ожидаем от людей плохого4,938

Есть у аборта миг, когда криком исходит душа4,221

Богоматерь – как стена нерушимая между Богом и людьми (+ аудио)3,528

5 принципов, без которых немыслима паллиативная помощь3,028

Потерявшегося в Нижегородской области ребенка нашли живым2,214

Церковь чтит память святых мучеников Киприана и Иустины2,196

Тихая пристань адмирала Ушакова. Памяти святого Федора1,620

лучшие авторы

Новостная служба21,873

Юлия Коминко9,536

Ольга Шульчева-Джарман5,588

Архимандрит Андрей (Конанос)4,938

Священник Дионисий Костомаров4,265

Роксана Бондаревская4,221

Светлана Хустик3,984

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)3,528

Алиса Орлова3,028

Людмила Кириллова1,620

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить