Греческие священники будут неделю бить в колокола, протестуя против закона о смене пола

16 октября. ПРАВМИР. По распоряжению митрополита Калавритского Амвросия священники митрополии будут в течение недели бить в колокола по три минуты каждый день, протестуя против закона, легализующего смену пола в Греции.

Они также призвали к отмене «антихристианского и антигреческого» закона, сообщает AP.

В заявлении, которое осуждает гомосексуализм как «смертный грех» и протестует против «любых противоестественных отклонений», также выражено беспокойство по поводу того, что “следующим будет закон, легализующий однополые браки”.

“Мы ненавидим грех, но не грешников”, – подчеркивается в заявлении митрополии.

Также планируется разместить протестные баннеры в Эгионе, административном центре митрополии.



Недавно принятый закон позволяет грекам с 15 лет при желании сменить пол по упрощенной процедуре через суд.