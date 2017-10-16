Греческие священники будут неделю бить в колокола, протестуя против закона о смене пола

Они также призвали к отмене «антихристианского и антигреческого» закона, сообщает AP.
В заявлении, которое осуждает гомосексуализм как «смертный грех» и протестует против «любых противоестественных отклонений», также выражено беспокойство по поводу того, что “следующим будет закон, легализующий однополые браки”.
“Мы ненавидим грех, но не грешников”, – подчеркивается в заявлении митрополии.
Также планируется разместить протестные баннеры в Эгионе, административном центре митрополии.
Недавно принятый закон позволяет грекам с 15 лет при желании сменить пол по упрощенной процедуре через суд.