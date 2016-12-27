Груз фонда Доктора Лизы для Сирии доставлен на базу в Хмеймиме

27 декабря. ПРАВМИР. На аэродром Хмеймим доставлен гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.

«Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам», — цитирует «Интерфакс» министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Он также подтвердил информацию о том, что принято решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных учреждений Минобороны в Москве.

«И, конечно, память этого человека должна быть увековечена. И, кроме этого, то дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должно быть продолжено», — сказал Шойгу.

Ранее стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы № 2 именем Елизаветы Глинки. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, рассказал, что дал имя Доктора Лизы Республиканской детской клинической больнице в Грозном.