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Грузинская Церковь отмечает столетие восстановления автокефалии

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25 марта. ПРАВМИР. Торжественные мероприятия, посвященные столетию восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви, проходят в Грузии.
Грузинская Церковь отмечает столетие восстановления автокефалии
Мцхета, фото: kucheryavchik.livejournal.com

Как сообщал ранее сайт “Эхо Кавказа”, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II планировал присутствовать на литургии, посвященной столетию восстановления автокефалии Грузинской Православной Церкви в кафедральном соборе Светицховели в Мцхете.

23 марта в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили открылась выставка, посвященная юбилею. На ней представлены хранящиеся в музее и библиотеке университета уникальные церковные издания и рукописи.

На выставке представлены фотографии духовных лиц, которые принимали участие в сложном процессе восстановлении автокефалии. Гости могут увидеть часть коллекции книг первого грузинского Католикоса-Патриарха Кириона Второго, а также узнать о важнейших этапах развития грузинской книги и книгопечатных центров в Грузии и за ее пределами.

В честь столетия восстановления автокефалии пройдет научная конференция.

В 1811 году Российская Империя упразднила автокефалию Грузинской церкви и подчинила ее на правах экзархата Синоду Русской церкви. В 1989 году автокефалию Грузинской православной церкви, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат.

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