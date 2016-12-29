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Грузинская Церковь причислила к лику святых католикоса-патриарха Калистрата

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29 декабря. ПРАВМИР. Грузинская Православная Церковь причислила к лику святых Католикоса-Патриарха Калистрата — выпускника Киевской духовной академии.
Грузинская Церковь причислила к лику святых католикоса-патриарха Калистрата
Фото: news.church.ua

Как сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви, он стал уже третьим святым Грузинской Православной Церкви из числа выпускников Киевской духовной школы.

Ранее Грузинская Церковь канонизировала Католикоса-Патриарха всея Грузии священномученика Кириона (Садзаглишвили), выпускника КДА 1880 г., и митрополита Кутаисского священномученика Назария (Лежава) — выпускника КДА 1905 г.

Святитель Каллистрат (Цинцадзе) родился 12 (24) апреля 1866 года в семье священника. В 1881 году окончил Кутаисское духовное училище. Далее, в 1888 году — Тифлисскую духовную семинарию. С 1888 по 1892 год учился в Киевской духовной академии, которую окончил со степенью кандидата богословия. После окончания академии вернулся в Грузию, женился и принял священный сан.

Принимал активное участие в движении за возрождение автокефалии Грузинской Православной Церкви. В 1917 году, после ее провозглашения, вошел в состав Католикосского Совета. В 1923 году был арестован из-за обвинений в контрреволюционной деятельности. В 1925 — досрочно вышел на свободу благодаря ходатайству архиепископа Кентерберийского Рэндалла Дэвидсона.

31 октября этого же года рукоположен в сан епископа Ниноцминдского, викария Грузинского Патриарха, в этот же день возведен в сан митрополита. В разное время занимал должности викарного архиерея, местоблюстителя патриаршего престола, а затем на Поместном Соборе Грузинской Праволавнои Церкви 1932 был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии. За период своего первосвятительского служения Католикос-Патриарх Калистрат защищал интересы Церкви во время гонения на нее со стороны советской власти, во времена войны — организовывал сбор гуманитраной помощи для фронта, писал труды по истории Грузинской Церкви и катехизиса. Умер 3 февраля 1952 в возрасте 85 лет.

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