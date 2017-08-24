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Грузинский патриарх призвал молиться о спасении Боржомского ущелья

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24 августа. ПРАВМИР. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II призвал паству и духовных лиц усилить молитвы в связи с пожаром в Боржомском ущелье.
Грузинский патриарх призвал молиться о спасении Боржомского ущелья
Фото: РИА Новости

«Спасибо Господу, что благодаря большим усилиям властей, пожарных, спасателей и общества эти события не привели к жертвам, однако, разумеется, ущерб стране велик. В эти трудные минуты ряд государств помог нам и многие выразили желание помочь, за что от имени Грузинской церкви еще раз благодарим их», – говорится в обращении Илии II.

«Мы призываем паству и духовных лиц усилить молитвы в Успенский пост и вообще, пока проблемы не будут преодолены», – сказал предстоятель.

«Особенно благословляю население Боржомского ущелья и всех людей, прибывающих в испытаниях. Наш народ не раз показывал пример крепости в годину испытаний, и я верю, что с помощью Господа так будет и в будущем», – говорится в обращении Илии II.

Лес у курортного города Боржоми горит уже пятый день. Сначала огонь смогли локализовать, однако позже появились новые очаги возгорания.

В тушении главных очагов пожара в Боржомском лесу участвуют несколько сотен пожарных и спасателей, вертолеты и самолет для помощи в борьбе с огнем направили Азербайджан, Турция, Армения и Белоруссия.

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