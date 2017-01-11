Губернатор Петербурга объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ

11 января. ПРАВМИР. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен.

При этом он отметил, что у собора останутся музейные функции. «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», – цитирует Полтавченко ТАСС.

Губернатор пообещал, что доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий. Дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

В Санкт-Петербургской митрополии подтвердили намерение сохранить экскурсионную и просветительскую деятельность в Исаакиевском соборе.

«Экскурсионная деятельность, епархия официально заявляла об этом ранее, сохранится, средства от нее будут направляться на содержание и реставрацию собора. Просветительская деятельность также никуда не уходит из пространства храма», – сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Санкт-Петербургская епархия обратилась к правительству Петербурга с просьбой передать ей в пользование Исаакиевский собор летом 2015 года, однако тогда в просьбе губернатор отказал. По данным «Фонтанки.ру» вопрос мог быть решен во время визита в Петербург патриарха Кирилла, когда Полтавченко устраивал прием в честь его юбилея.

В Петербурге нет однозначного мнения по поводу передачи собора Церкви. Часть депутатов Законодательного собрания города предлагала решить судьбу собора на референдуме, однако им было отказано.

Исаакиевский собор строился в 1818—1858 годы по проекту архитектора Огюста Монферрана. В советское время здесь располагался музей. С 1990 года в соборе возобновлены службы.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 млн туристов, это один из самых популярных туристических объектов Петербурга. Здание входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что в 2015 году в Петербурге Смольный собор также был передан РПЦ из ведения музейщиков.