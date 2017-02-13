Губернатор Саратовской области поручил разобраться, почему к пенсионерке вместо скорой помощи приехал катафалк

13 февраля. ПРАВМИР. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации, когда в областном центре на экстренный вызов службы скорой помощи к пожилому человеку приехали сотрудники похоронной службы.

«Глава региона дал поручение заместителю председателя правительства области Ивану Кузьмину провести детальный анализ данного инцидента и, в случае необходимости, передать соответствующие материалы в правоохранительные органы», – говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.

Ранее СМИ сообщили, что в Саратове по вызову к 92-летней пенсионерке вместо скорой помощи приехал катафалк похоронного агентства.

«Данная публикация содержит доводы о нарушениях прав жителей города Саратова, выразившихся в передаче представителями экстренных служб персональных данных граждан работникам похоронного агентства», – сообщила в пятницу региональная прокуратура.

Об инциденте, произошедшем в конце января, рассказал внук 92-летней женщины Александр Иванов.

«С телефона жены я позвонил по номеру 112 и попросил связать меня со станцией скорой помощи. При этом при регистрации вызова я назвал свой личный номер телефона, что исключает техническую возможность получения моего телефона третьими лицами. Я сообщил дежурному о возрасте своей бабушки и признаках, характеризующих состояние как прединсультное, так как она потеряла сознание и упала на пол. При этом я стал дожидаться скорой. Реанимобиль ехал примерно час», – цитирует Иванова региональное издание «Свободные новости».

По словам собеседника, все это время он находился рядом с бабушкой, а его супруга отправилась на улицу, чтобы встретить «скорую» и проводить врачей в дом. Как отмечает Иванов, выглянув в окно, он обратил внимание на то, что вместо ожидаемой неотложки к его дому подъехал катафалк похоронной компании «Ритуал» и Lada Priora. Лишь спустя еще сорок минут прибыл реанимобиль.

Одновременно с этим на номер Александра поступали звонки с вопросами о состоянии здоровья женщины. Потом он выяснил, что номера телефонов принадлежали «Ритуалу».

По словам внука пострадавшей, о том, как оказывалась помощь его бабушке, он готов дать отдельное интервью. Он оказался крайне недоволен оказанными врачами услугами.