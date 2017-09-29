Гуглить и твитить: глаголы-вредители или помощники?

На этой неделе поисковая система Гугл отметила день рождения, а соцсеть Твиттер решилась буквально на революцию: разрешила пользователям увеличить посты вдвое - до 280 знаков. Как Гугл и Твиттер расширяют наш словарный запас и как они влияют на язык?

В день рождения Гугла я решила спросить у участников фейсбук-группы “Норма и варианты”, как все-таки правильно: гУглить или гУглить? Получила семь голосов за ударение на У и всего один – за И.

Многие из голосующих удивлялись: “А что, разве кто-то говорит гуглИть? Никогда не слышали такого варианта!”.

Я должна признаться: я – тот самый человек, который почти всегда говорит гуглИть, гуглИт и гуглЯт. И, честно признаюсь, ошибается – слово гуглить уже попало в словари с ударением на первый слог.

Этот глагол, не так давно появившийся в русском языке, меня как-то смущает, ставит в тупик. Почему-то хочется “сочинить” для него историю, зачислить в ряды других двусложных глаголов (правда, русских), которые пережили перенос ударения с окончания на основу.

Известно, что курИт со временем превратилось в кУрит, дарИт – в дАрит, душИт – в дУшит. Сдался даже глагол “включит” – современные орфоэпические словари разрешают произносить его с ударением на первый слог. Никак не может пасть лишь последний бастион – звонИт. Даже когда лингвисты говорят о наличии языковой логики в варианте звОнит и аккуратно намекают на ее вероятную нормативность лет этак через сто, они сильно рискуют: всякий раз за такие рассуждения граммар-наци готовы порвать их на тысячу маленьких суффиксов и приставок.

Глагол “гуглить” в нашем языке новенький. И когда я слышу “гУглить” и “гУглят”, становится как-то обидно! Что это он пришел на все готовенькое? Почему другие глаголы мучаются, а он сразу – раз! – и получил корневое ударение! Непорядок. Пусть проходит “процедуру” как положено! Иными словами, кажется, что относительно новый для нашего языка глагол тоже обязан быть “как все”, пройти (хотя бы в ускоренном режиме!) испытание русскими традициями и историей, стать частью языковых скреп.

Но дело в том, что этот глагол-новичок нам ничем не обязан. Во-первых, у него не русское, а американское происхождение. Во-вторых, он образован от имени собственного. В-третьих, обозначает некую новую технологию и вполне вписывается в разговорный ряд скан-сканить, ксерокс-ксерить, твит-твитить и т.д.

Эти слова словно испытывают нас на прочность, на способность перешагнуть через ложное языковое превосходство. Презираете тех, кто звОнит и вклЮчит? Сами не заметите, как будете говорить пОстит и гУглит!

Кстати, подкидывает задачку и Твиттер, который на этой неделе объявил о том, что увеличивает длину постов со 140 до 280 знаков. Но дело тут не в объеме текстов, а в самом названии.

Помните, мы так долго решали, сколько букв писать в слове блогер? В итоге в боях выстрадали одну, объяснив это тем, что есть слово блог (скан-сканер, шоп-шопинг). Но что же теперь делать с Твиттером, который пишется с двумя т, несмотря на то, что есть слово твит?

Конечно, сейчас вы можете стукнуть в сердцах по столу чашкой чая, плюнуть в экран и сказать: “Да достали эти иностранные слова, зачем они нужны вообще?!”

Но дело все в том, что именно эти “некрасивые” и не очень литературные пока “новенькие” (глагол гуглить, например, в словаре отмечен как сниженный), эти заокеанские пришельцы помогают расшевелить интерес к нашему собственному языку. Проверяют его и нас на прочность, на способность быть гибкими, не подходить к любому явлению с линейкой неких “незыблемых” стандартов. Думаю, многие из тех, кто действительно интересуется жизнью языка, со мной согласятся.

Не верите? Можете погуглить! А я, пожалуй, мысленно произнесу этот глагол с ударением на у.