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Гуманитарную помощь из России получили жители сирийской Махарды

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26 апреля. ПРАВМИР. На Светлой седмице гуманитарную помощь и подарки из России получили жители Махарды, одного самых больших христианских городов Сирии, родины Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Игнатия IV.
Гуманитарную помощь из России получили жители сирийской Махарды

Сейчас в Махадре живет около 23 тысяч человек, в основном – православные верующие.

Город, расположенный в провинции Хама, совсем недавно был осажден боевиками, сейчас в его окрестностях идут бои. Махарду защищает местное христианское ополчение. В день доставки пасхальных подарков из России на город упало более 50 ракет, ранее были разрушены два храма, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

Более 3,5 тонн помощи, включающей лекарства, продукты питания, школьные наборы и игрушки для детей, а также пасхальные куличи по просьбе Русской Православной Церкви доставили в Махарду при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Помощь раздавалась нуждающимся в благотворительном центре при храме Пресвятой Богородицы. По словам православных сирийцев, им дорог любой привет из России, и они рады, что смогли разделить пасхальную радость с русскими братьями.

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