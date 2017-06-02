Хабенский и его команда

1 июня актер Константин Хабенский провел тренировку с детьми - подопечными своего благотворительного фонда помощи детям с заболеваниями головного мозга.

Мероприятие “тренировка команды Хабенского” держалось в строгом секрете, даже аккредитованные на него журналисты узнали “явки и пароли” за считанные часы до начала. Потому что для детей и их родителей это был сюрприз.

Все ребята – подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского, уже прошедшие основной этап лечения. Пятеро из них завтра отправятся на VIII Всемирные детские игры победителей – спортивные состязания для тех, кто победил рак, которые с 2010 года организует фонд «Подари жизнь».

“Это игры для тех, кто уже одержал свою главную победу – победу над болезнью”, – уточняет директор фонда Хабенского Алена Мешкова.

А 1 июня группа в желтых майках – разновозрастные дети, от дошкольников до подростков – активно машет руками, делает приседания и прочие упражнения в уголке стадиона в московском парке Останкино.

Руководит разминкой тренер в кепке и темных очках.

Сильные порывы ветра ничего хорошего не предвещают. Многие дети в шапках, в дождевиках. Но вдруг, спустя минут 5 с начала тренировки, погода резко меняет свои планы.

– Я же обещал, что выглянет солнце! – торжествует человек в кепке. – Не зря же я очки надел.

Если б он очки не надел, его, конечно же, узнал бы весь парк Останкино: это Константин Хабенский, тренировку с детьми проводит сам. Параллельно с упражнениями задает вопросы: они играют в игру – фантазируют, кто как проведет это лето.

«Фантазия, – объясняет актер своим подопечным. – Это великий двигатель всего!»

– Номер четвертый?

– Грибы, рыбалка, охота…

– Номер одиннадцать? Как проведешь лето?

– Прыгну в океан, переплыву его!

– Ой, – громко переживает мальчишка лет шести. – А я забыл свой номер!

– Спортсмены устали, – через некоторое время констатирует Константин. – Взрослые, у кого есть водичка?

Взрослые – это несколько сотрудников и волонтеров фонда Хабенского, родители спортсменов, несколько фотографов и журналистов, не больше 20 человек. Мероприятие получилось камерным и домашним: никакого ажиотажа, официоза – простота, доброжелательность, хорошее настроение.

Одна из мам, Дина, рассказывает, что только утром прилетела из Сургута вместе с дочерью Лией. Лия – симпатичная и сосредоточенная 14-летняя девчушка с кудрями, выглядит младше своего возраста, и, может быть, от этого наотрез отказывается фотографироваться.

– А давай поиграем в игру, – предлагает наш фотограф. – Я подставлю ладонь, если ты по ней попадешь, то не будем фотографироваться, а если промахнешься, то сделаем одно фото.

Лия соглашается. Делает вид, что застегивает кармашки на куртке и – хлоп!.. попадает по ладони! Фотограф повержен. Портрета не будет…

Но зато будет рассказ мамы. Оказывается, Лия до болезни занималась ушу и вообще была очень спортивной девочкой. И, по мере сил, остается: она вошла в пятерку из “Команды Хабенского”, которая поедет на Игры – соревноваться в беге, стрельбе и настольном теннисе. В прошлом году – выиграла серебряную медаль по стрельбе из пневматического ружья.

– Подготовки у нас почти не было, – рассказывает Дина. – Потому что Лия поступала в 7 класс, было сложно. Мы прошли лечение в 2015 году, из-за болезни она год не посещала школу, а потом полгода была на домашнем обучении. Но 7 класс Лия закончила без троек. Мы гордимся ей!

Другая мама – с Украины, из Донецка, Алена. Ее семилетний сын Саша 1,5 года борется с болезнью, лечится в детской Морозовской больнице, сейчас – в стойкой ремиссии. Мама выглядит прекрасно и излучает радость.

– А я не имею права плакать, – объясняет она. – Однажды Саша увидел, что у меня глаза красные, и говорит: “Мам, ты плачешь? У меня сердечко трясется”. Я говорю: “Нет, Саша, ни в коем случае!”. Ребенок счастлив, когда его родитель спокоен. Поэтому мы не плачем, мы боремся. Мы учимся жить по-другому. Я борюсь ради Саши, он дает мне силы, а я — ему… Все дети, которые борются с онкологией, и их родители – уже чемпионы.

Опухоль головного мозга по частоте возникновения занимает второе место, после лейкоза, среди детских онкологических заболеваний. Каждый год с диагнозом сталкивается 1200 детей, и, как правило, победить болезнь за один год не удается — речь о многолетнем лечении и реабилитации. Фонд Хабенского занимается именно этим с 2008 года.

– Мы стараемся, чтобы синергия была, взаимодействие фонда, родителей, детей, – говорит Алена Мешкова. – Так действительно легче бороться с болезнью, и результаты лучше. Это удивительно, но врачи говорят, что даже гемоглобин поднимается после таких мероприятий, такого общения.

…Тренировка переходит в творческую стадию: дети принимаются писать на майках друг друга пожелания. Константин Хабенский тоже весь исписан в “удачи!”, “счастья!” и “спасибо!”.

Благодарностей — много.

– Я не побоюсь этих слов, с помощью фонда ребенка вытащили с того свет, – рассказывает мама Алена. – Мой сын стал жить! Мы живем одним днем. Надеемся и верим, и боремся с таким нелегким недугом. Но силы и оптимизм нам дает фонд Константина Хабенского. Низкий им поклон!

– Они такие люди, – говорит Дина. – Как ангелы: добрые, просто дающие позитив, положительные эмоции! Они все какие-то необыкновенные. Такое отношение неожиданно в нашем мире, среди жестокости, которая нас окружает…

Сюда пришли и волонтеры фонда: люди, которые встречают подопечных в аэропорту, помогают им устроиться, сопровождают во время лечения.

– Я просто помощник, даже волонтером себя не считаю! – скромничает симпатичная молодая женщина с айфоном. – Подписалась в Инстаграме на страничку фонда, и потом захотела хоть чем-нибудь помочь. От этой болезни никто не застрахован. Главное, чтоб люди чувствовали, что в этой беде они не одни.

Несмотря на тяжесть темы, которая объединила этих людей, сегодняшняя встреча – легкая, действительно наполненная положительными эмоциями. Это располагает к вопросам с юмором:

– Это ваш дебют в качестве тренера? – приступаем мы к Константину Хабенскому.

– Дебют? Нет, в качестве тренера я выступал со студийцами своими, такими же ребятками в других городах, которые занимаются в творческих студиях. В качестве тренера я выступал в некоторых фильмах художественных… Наверное, это дебют в том плане, что мы стали фантазировать, не было четкого плана, кто о чем будет рассказывать, поэтому, это такая разминка фантазии. Для первого шага, мне кажется, неплохо! Тем более, что ребята сами не знали, что им предложат – для них это был стопроцентный сюрприз.

На вопрос – что дает Константину общение с детьми, актер задумывается:

– Я вам скажу честно: иногда я стараюсь не раскладывать математически чувства на слова. Мне кажется, есть люди, более талантливые, чем я – они рассказывают лучше. Я, наверное, все-таки буду держать это в себе. Скажу только так: мне кажется, что это необходимо, это, на мой взгляд, помогает не только ребятам, но и мне – дальше жить и чувствовать эту жизнь. Наверное, так: чувствовать…

Встреча чемпионов закончена, тучи — как по сигналу — снова затягивают небо, желтые маечки «команды Хабенского» скрываются под куртками и дождевиками. Впереди – Игры победителей: они начнутся 2 июня, в спорткомплексе ЦСКА. Единственные соревнования, где нет проигравших…

Видео: Виктор Аромштам