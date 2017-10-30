Хэллоуин: опасно или просто весело?

В конце октября на улицах наших городов холодно и неуютно. В довершение к плохой погоде снова веет ветер с Запада — отмечают Хэллоуин. Пусть и не так разгульно, как в Европе или в Америке, но присутствие нечисти и колдовских атрибутов на улице ощущается. В витринах выставляют маски всевозможных чудищ. Некоторые их покупают и наряжаются. Идя по городу, запросто можно встретить зомби, смерть или что похуже. Хотя православный человек не должен бояться встречи со смертью, неприятный осадок остаётся — всё-таки карнавальная культура нам чужда. История не нашего праздника восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии.

Тем, кто хочет поиграть в древних кельтов

Следует помнить, что у них это был вполне мирный и безмятежный вечер в канун дня Всех святых. Вплоть до начала ХХ века мы не встретим в нём ничего крамольного. У нас, православных христиан, тоже есть такой праздник, он отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы.

До того, как кельты стали христианами, на эти дни у них приходился праздник осени, завершения сбора урожая и начала нового года. Хотя за язычниками обычно числятся всякие мерзости вроде колдовских ритуалов и человеческих жертвоприношений, ничем таким кельтский Самэйн не отличался, хотя языческих богов в этот день и чествовали и, безусловно, приносили им жертвы. Когда же кельты обратились в христианство, они просто продолжили отмечать Новый год, который теперь практически совпадал с днём Всех святых и стал так и называться — All Hallows’ Eve — «канун дня Всех святых», которое в разговорной речи трансформировалось в Halloween.

Овощные и другие традиции

В течение столетий у кельтов-христиан сохранялись народные традиции и атрибуты праздника — обычай выставлять на видном месте около дома репу или брюкву с вырезанным на ней человеческим лицом, которая в представлении древних должна была отгонять злых духов от дома, где находился собранный урожай. Позже брюкву стали заменять на тыкву — на ней было очень удобно вырезать рожицы. Высушенные тыквы использовали как светильники, поставив внутрь свечу, и так появился обычай украшать дом тыквой. Прочно ассоциироваться с тыквой праздник стал лишь в 1850-х годах.

Помимо овощных традиций, в канун кельтского Нового года, точно так же, как в канун Рождества, бедняки и дети ходили по домам и выпрашивали сладости. В день Всех святых был обычай поминать усопших. Бедняки стучали в дома и собирали списки тех, о ком нужно помолиться. За поминание им давали сладости или какую-то другую еду.

Среди других традиций Нового года, дошедших из дремучих языческих времён, были гадания: шотландские девушки срезали кожуру с яблок и кидали через плечо. Считалось, что упавшая кожура принимала вид первой буквы фамилии суженого. О похожей традиции у нас пишет поэт Василий Жуковский в своей поэме: «Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…».

Вот, пожалуй, все традиции Хэллоуина — пока не пришёл двадцатый век с его всеобщей коммерциализацией, секуляризацией и отрицанием всего святого. Тогда же в западном обществе возник непонятный интерес к нечистой силе, всему потустороннему и оккультному. Интерес тут же поставили на коммерческий поток.

Что страшного в страшном празднике?

Именно в ХХ веке древний, языческий Хэллоуин возродили сатанисты, и не просто возродили, а придали ему уже открытый характер поклонения нечистой силе. «Страшный праздник» стал завоёвывать популярность.

Появились новые атрибуты переосмысленного Хэллоуина — решено было его встречать в костюмах ведьм и вампиров, а дом тоже украшать соответственно. Естественно, в таких клыкастых нарядах дети стали выпрашивать сладости с соответствующими шутками: «Конфетка или жизнь». О сборе имён для молитвы в процессе этого речь уже не шла.

Коммерческий размах способствовал популяризации Хэллоуина. После того, как к делу подключились представители киноиндустрии и производители музыки, он стал известен далеко за пределами Европы и США.

История Хэллоуина ещё раз подтверждает: праздник — это смысл, который в него вкладывают. Если кто-то хочет устраивать торжество в честь чертей и вампиров — в добрый путь, вернее, в совсем не добрый.

Ну, а просто понаряжаться-то можно?

Насколько опасны демонические атрибуты «светского» праздника для тех, кто не стремится вкладывать в них какой-то серьёзный смысл, — комментирует священник.

Протоиерей Николай Марковский, настоятель Покровского храма в Зайцево г. Горловка: Когда мы празднуем какой-то праздник, мы должны представлять его историю. Когда детям предлагают нарядиться в такие «безобидные» костюмы, для начала им нужно объяснить, что именно мы празднуем. Хэллоуин — праздник древних кельтов. Они делили год на две части — зиму и лето. Когда наступал период зимы — 31 октября — отмечался Новый год. Начало зимы, темноты, гибели, как считали древние кельты. В эту ночь зажигались большие костры и кельты поклонялись языческому богу Самхэйну. Они считали, что в эту ночь открываются двери из мира мёртвых в мир живых и тёмные силы приходят в наш мир. Чтобы задобрить их, чтобы тёмные силы были благосклонны к людям, живущим на земле, им приносились всевозможные жертвы и угощения. Когда православный ребёнок, ходящий в храм, причащающийся, живущий христианской жизнью, одевается в наряды бесов, ведьм, вампиров, он отождествляет себя с нечистым духом — тем, с чем Церковь ведёт непримиримую борьбу. Мы одеваем своего ребёнка в этого нечистого духа, смеёмся, хлопаем в ладоши и говорим: «Ах, как это весело», — но весело ли это? По-моему, это большая трагедия. Святые отцы говорят о том, что можно быть либо с Богом, либо против Бога, «нейтрального пути» нет. Если мы своего ребёнка одеваем таким образом либо позволяем ему праздновать Хэллоуин, то с Богом ли этот ребёнок? По-моему, этот ребёнок оказывается не с Богом, а совсем с другой стороной. Для примера приведу одну фразу. Её сказал Антон ЛаВей, основатель «церкви сатаны» и автор «сатанинской библии»: «Я рад, что родители христиан позволили своим детям поклоняться дьяволу хотя бы одну ночь в году. Добро пожаловать в Хэллоуин». О каких безобидных нарядах, о каких безобидных празднествах мы можем говорить, когда есть прямое поклонение сатане, когда отмечающие этот праздник напрямую смеются над христианами и христианскими ценностями? Сегодня Хэллоуин существует не в шутку, совершенно всерьёз как праздник поклонения бесам. Дьявола называют отцом лжи. То, что Хэллоуин — шутка и весёлый праздник, обман. На первый взгляд — ничего не значащий антураж, тыква со свечкой, но это ложь. Дьявол так и действует — методом лжи. Он обманывает людей: «Да оденься, да повеселись, ничего страшного не произойдёт», а страшное происходит, потому что такими действиями, по сути, мы предаём Христа, христианскую веру. Мы предаём то, во что мы верим.

Как отмечал бывший сатанист Джон Рамирес в своей книге «На свободу из дьявольского котла», «мы думаем, что мы не совершаем каких-либо демонических ритуалов или человеческих жертвоприношений, но знаете ли вы, что как только вы нарядитесь, вы тут же принадлежите врагу? Потому что, сделав это, вы передали свои законные права, и вы посвятили себя и своих детей празднованию праздника дьявола. Вы только что заключили пакт с противником и уже пожертвовали своими детьми духовно, наряжая их в соответствующие костюмы».

Протоиерей Николай Марковский: Тем не менее, православному христианину не нужно как-то особо выделять этот день — вооружаться против нечистой силы, носить святую воду в бутылочке. Если человек по воскресеньям приходит в храм, молится, исповедуется, причащается Святых Христовых Таин, живёт христианской жизнью, это достаточная защита против любых нечистых сил. Ему не надо бояться нечистой силы, пускай она сама его боится. Если ты утром встал, прочитал утренние молитвы, чего тебе бояться? Хэллоуин в школе: как вести себя родителям? Православные родители должны быть в курсе того, что такое Хэллоуин, и объяснить своим детям, что он символизирует, чтобы ребёнок не относился к этому как к какой-то игре или ничего не значащему празднеству. Настоятель храма на проповеди должен объяснить взрослым прихожанам и детям историю этого праздника и отношение Православной Церкви к празднованию Хэллоуина. Если такие «торжества» происходят в детском саду, школе, училище, православный ребёнок должен отстраняться от этого, ясно и правдиво сказать преподавателю: «Я православный христианин, и этот сатанинский праздник я отмечать не буду». Я не думаю, что какой-то учитель будет сегодня настаивать, чтобы ребёнок принимал участие в этом празднике. У меня трое детей-школьников. Мои дети прекрасно знают, что такое Хэллоуин, у нас были беседы на эту тему, и они не стесняются в школе сказать, если проходят такие мероприятия: «Мы в этом принимать участие не будем». В этом нет ничего ни зазорного, ни постыдного. Это чёткое отстаивание своей веры, своих христианских взглядов.

А с тыквой что делать?

Предложим несколько рецептов. Надеемся, вам понравится!