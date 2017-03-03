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Хирург сломал руку, спасая женщину от грабителя в Подмосковье

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3 марта. ПРАВМИР. Хирург урологического отделения Жуковской районной больницы Артур Саакян спас женщину от грабителя в подмосковном лесу около станции Отдых.
Хирург сломал руку, спасая женщину от грабителя в Подмосковье

Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу. Саакян шел по дороге от станции «Отдых» на ночное дежурство, как вдруг увидел, что мужчина напал на женщину.

«Он прижал ее к сосне и душил, она вырвалась, он повалил ее на землю и пытался выдернуть сумочку», – цитирует Саакяна «Подмосковье сегодня».

Мужчина также рассказал, что прохожие шли по дороге, делая вид, что ничего не происходит. Саакян подбежал к грабителю, схватил его за шиворот и трижды ударил кулаком в челюсть. Тот свалился без сознания.

Женщина вылезла из-под тела преступника, пробормотала «спасибо» и убежала.

В больнице у врача диагностировали перелом кисти. В гипсе хирургу придется ходить еще как минимум две недели.

Заместитель главы Жуковского по безопасности Олег Бобылев выразил врачу благодарность.

Артур Саакян – практикующий хирург-онколог, доцент кафедры эндоурологии РУДН, вице-президент Ассоциации молодых урологов.

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