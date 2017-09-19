Ходок Николай Иванов погиб, защищая девушек от хулигана

19 сентября. ПРАВМИР. Российский ходок Николай Иванов погиб, защищая девушек, к которым приставал хулиган.

Спортсмен был госпитализирован в Москве ночью 15 сентября от дома 25 по улице Генерала Кузнецова, в больнице мужчина скончался.

«Я не могу раскрывать подробную информацию о данном ЧП до завершения следствия. Могу сказать только, что Николай Иванов пытался защитить девчонок от пристававшего к ним хулигана и получил в ответ удар ножом. После чего через некоторое время скончался», – сообщил личный тренер спортсмена Татьяна Фролова, ее цитирует ТАСС.

Фролова отметила, что Иванов только начинал свой путь в большом спорте, и это был «очень перспективный ходок на 50 км».

На счету Николая – серебро молодежного первенства России 2015 года и награды других соревнований. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».