«Хорошая научно-популярная книга – почти детектив»

1 марта 2017 года, в первый календарный день весны, который стал по-настоящему весенним – на московских улицах потекли ручьи, и начал таять снег… – в кафе «Март» состоялась первая в этом году пресс-конференция премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Событие особое – ведь премии исполняется уже 10 лет.

«Что для вас идеальный науч-поп? Какой должна быть книга, для того, чтобы вы сказали: “А это она!”», – спросил сопредседатель премии «Просветитель» Александр Гаврилов у собравшихся впервые вместе членов жюри 2017 года. – «А нам потом будет интересно узнать, как из этих отдельных мнений сложится единое решение жюри».

Лауреат премии «Просветитель» прошлого года и по положению о премии член жюри этого года биоинформатик Александр Панчин вызвался отвечать первым и начал с того, что привел пример книги «Подозрительные умы: почему мы верим в конспирологические теории» (Suspicious Minds: Why We Believe Conspiracy Theories), написанной Робом Бровертоном (Rob Brotherton). Ее не будет в конкурсе премии «Просветитель», так как она англоязычная, но ее перевод скоро станет доступен русскоязычному читателю.

«Чем она мне понравилась? Автор лаконично концентрирует накопленные научные знания и делает это очень аккуратно с точки зрения научных фактов, но в то же время очень увлекательно и интересно. Мое представление об идеальном научпопе – это концентрат человеческого знания в хорошем изложении без существенных ошибок (какие-то ошибки есть у всех и всегда, т.к. наука неидеальна и сами ученые в каких-то вопросах могут иметь неточные представления о мире)».

Новый член жюри, генетик Екатерина Померанцева отметила, что «хорошая научно-популярная литература должна способствовать принятию читателями ряда правильных решений». По ее мнению, прежде всего, это – решение в выборе профессии, возможно, научной. «Другая ситуация – принятие решений в жизни. Если книга посвящена доказательной медицине, то она помогает людям принять решение относительно своего здоровья, основанном на фактах, а не слухах и мифах».

«Очень здорово, когда научно-популярная литература позволяет, с одной стороны, людям включить мозг и думать о проблемах самостоятельно, а с другой, думать в рамках научного метода и каких-то современных представлениях о вопросе, которые выработала наука. Например, о ГМО. Научно-популярная литература помогает людям принимать решения с учетом научных представлений и научного метода», – считает она.

В свою очередь, лауреат премии «Просветитель» 2016 года, эксперт в области архитектуры, член жюри этого года Сергей Кавтарадзе уверен, что «любая наука – так же захватывающа, как хороший детектив. Надо только уметь это показать. Всякая наука – это расследование. Мы чего-то не знаем, мы идем по следу, собираем доказательства и находим разгадку».

И продолжил: «Задача автора хорошей научно-популярной книги – представить настоящую науку со всей ее сложностью как захватывающий детектив. Второе – самим ученым попытаться донести сложные вещи до читателей в понятных образах. Это полезно и самому ученому, если ты начинаешь мыслить не только тематическими блоками, но и в целом, то тогда начинаешь гораздо больше понимать и в своем предмете исследований».

Научный руководитель Госархива РФ, историк Сергей Мироненко поддержал Екатерину Померанцеву в том, что хорошая научно-популярная литература главным образом нужна для выбора профессионального пути. «Я хорошо помню свое детство. Помню книгу выдающегося историка Валентина Лаврентьевича Янина ‘Я послал тебе бересту’ об археологических находках, сделанных в Новгороде, гордости нашей отечественной науки. И во многом чтение этой книги увлекло меня на исторический факультет МГУ и определило мою жизнь».

«Писать научно-популярные книги – очень трудно», – подчеркнул Сергей Мироненко. – «Современная наука во многом, к сожалению, говорит на птичьем языке, понятном только тем, кто непосредственно погружен в те или иные проблемы. Умение говорить ясно и понятно для всех – это тяжелая и трудная задача, поэтому так важно, чтобы было больше научно-популярных книг».

Поэт и учитель математики Евгений Бунимович, прежде всего, поздравил всех присутствующих с тем, что «мы дожили до этого вопроса, ведь когда был первый год премии (2008), то вопрос был в не том, что такое научпоп, а где его взять, где найти книги, которые и по уровню, и по критериям подходят под премию ‘Просветитель’».

Евгений Абрамович рассказал о давней истории, когда он пришел к своему приятелю, художнику-авангардисту, «настолько далекому от математики и всего остального, насколько это можно придумать». «И вдруг я увидел на диване книгу Мориса Клайна «Математика. Утрата определённости» (Loss of Certainty). Я его спросил: «Ты с ума сошел, что ты в зрелом возрасте этого читаешь… Что у тебя было в школе по математике? «Как что: 3 и то потому, что в советской школе 2 ставить было нельзя».

– Но почему же ты это читаешь?

– Если бы мне про это рассказывали! (вздохнул художник).

«Этим и отличаются настоящие научно-популярные книги», – констатировал Евгений Бунимович, – что они не только цепляют тех, кто уже заинтересован, … а находясь в границах науки, цепляют того, кто пока еще не очень заинтересован».

«Для меня идеальный научпоп – такой, который может зацепить даже того, кто еще не подозревает, насколько это интересно», – резюмировал поэт и математик.

Председатель жюри, математический физик из ФИАН Алексей Семихатов согласился с тем, что вопрос, заданный Александром Гавриловым, «это вопрос нашей успешной эволюции». «И ответы, прозвучавшие от моих коллег, тоже результат развития и среды, и лучшего понимания, что мы делаем и зачем». Он поддержал все замечательные формулировки коллег. «Я согласен с каждой на 100%. Это не значит, что у нас и дальше будет такое единодушие в жюри, но в данном случае я согласен с каждым».

К сожалению, на пресс-конференции не смог присутствовать еще один член жюри, лауреат «Просветителя», академик РАН Владимир Плунгян, а то мы бы узнали мнение о хорошем научпопе со стороны лингвиста.

Когда же возможность сказать о том, что такое хорошая научно-популярная литература, предоставилась основателю премию, благотворителю Дмитрию Борисовичу Зимину, он ответил под одобрительный смех присутствующих так: «Даю определение. Русской научно-популярной литературой называется 10 длинных списков премии “Просветитель”, а особо хорошей – 10 коротких списков премии».

Авторам хороших научно-популярных книг теперь стоит обеспокоиться тем, чтобы подать через кого-то из знакомых заявку на соискание премии. Они принимаются до 15 мая 2017 года. Заявителем может стать широкий круг лиц: это не только сам Зимин и представители его фонда, Zimin Foundation, не только члены Наблюдательного совета премии и члены жюри премии, но и издательство, библиотекари, научные и общественные организации, штатные сотрудники госмузеев и НИИ РАН, РАМН и РАО, профессора вузов, имеющих госаккредитацию, члены РАН, РАМН и РАО. Полная информация об условиях подаче заявок приведена на сайте «Просветителя» в разделе «Соискателям».

Длинный список юбилейного года будет представлен общественности не позднее 30 июня. Короткий список по гуманитарной и естественно-научным номинациям станет известен 4 октября 2017 года.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения в ноябре 2017 года. Денежное вознаграждение двух победителей составит 700 тысяч рублей. Финалисты, попавшие в короткий список, получат по 100 тысяч рублей. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом достоинством в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке.