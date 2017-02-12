Хоровод вокруг Исаакия

«В Петербурге есть много примеров достойной совместной работы Церкви и музейного сообщества. Спокойно и без скандала возвращен Церкви Казанский собор, например. Почему нельзя было спокойно, без напряжения обсудить с горожанами все возможные проблемы? А главное, зачем сразу обозначать противников передачи собора как врагов?» Елена Зелинская – о причинах противостояния вокруг Исаакиевского собора.

Я сторонник возвращения Исаакия Церкви. Именно поэтому я не стою сегодня в круге вокруг Собора, взяв за руки друзей.

И больно мне от этого до ужаса. Потому что стоять приходится рядом с негодяями, лицемерами и мошенниками, которые сгрудились вокруг Церкви и изо всех сил пучатся, чтобы подменить ее собою.

В Петербурге есть много примеров достойной совместной работы Церкви и музейного сообщества. Спокойно и без скандала возвращен Церкви Казанский собор, например. Зачем, кому понадобилось устроить из правильного и закономерного дела конфликт, противостояние в центре города?

Почему нельзя было спокойно, без напряжения обсудить с горожанами все возможные проблемы? Зачем нелепая поспешность, словно боремся за звание передовика в социалистическом соревновании: передадим храм досрочно! Начальник городского собрания у себя в кабинете переходящий вымпел спешит повесить? Зачем было нужно сомнительное письмо якобы от лица ректоров институтов? Письмо, слово в слово списанное из незабытых советских архивов?

А главное, зачем сразу обозначать противников передачи собора как врагов? Да, Петербург образованный город. Да, нигде, наверное, так не сильны традиции защиты городского ландшафта. Да, наверное, нигде горожане так не дорожат городом, как петербуржцы, для которых город – это и есть они.

Да, они обеспокоены сохранностью собора. Почему это они вдруг враги? Чьи? Г-на Макарова? Не знаю. Но городу они – друзья. И задача городских властей была и остается – убедить, успокоить, дать и обеспечить гарантии сохранности архитектурного чуда.

Да, не все в городе верующие. Полно атеистов. И они тоже имеют право на свое мнение. Их, кстати, больше по статистике, чем верующих. Да и сам г-н Макаров и почти весь состав ЗАКСа – вчерашние адепты марксизма-ленинизма, которые еще лет 5 назад, когда православие не было частью государственной симфонии, не сильно подпевали на литургиях. А тут смотрите, выполним-перевыполним!

Ну, с этими, которые по команде из Савлов норовят оборотиться в Павлы, удивляться не приходится. Обидно, когда уважаемые, ныне петербургские, священники пишут с презрением и неуважением о горожанах, типа куда какие-то «Васечкины» со своим некомпетентным рылом в калашный ряд, где умные люди без них разберутся…

Как же плохо надо было знать Петербург и петербуржцев, чтобы рассчитывать, что горожане проглотят такое неуважение к их мнению.

Очень плохо, что в Петербурге возникло противостояние между Церковью и интеллигенцией. Кто виноват? Как говорят англичане: чтобы станцевать танго, нужны двое.

Как теперь выходить из этого пике?

Где пастырь, который найдет и скажет нужные слова?

А Собор возвращать надо. Монферан – петербуржец, интеллигент, космополит, – он строил Храм.