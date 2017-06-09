Храм Матроны Московской освящен на полюсе холода

Верхоянск – самый северный город Якутии, считается полюсом холода.
«На сегодня это один из самых маленьких городов России. Здесь проживают менее тысячи человек», – сообщает Интерфакс.
Город был основан в 1638 году как казачье зимовье. В 1793 году в Верхоянске был построен Благовещенский храм. В советское время здание использовалось в качестве отделения почты, а в 1937 году сгорело.
Новый храм был построен по инициативе местных жителей и стал самым северным храмом во имя святой Матроны Московской.