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Храм Матроны Московской освящен на полюсе холода

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9 июня. ПРАВМИР. Архиепископ Якутский и Ленский Роман совершил освящение храма Матроны Московской в городе Верхоянске.
Храм Матроны Московской освящен на полюсе холода

Верхоянск – самый северный город Якутии, считается полюсом холода.

«На сегодня это один из самых маленьких городов России. Здесь проживают менее тысячи человек», – сообщает Интерфакс.

Город был основан в 1638 году как казачье зимовье. В 1793 году в Верхоянске был построен Благовещенский храм. В советское время здание использовалось в качестве отделения почты, а в 1937 году сгорело.

Новый храм был построен по инициативе местных жителей и стал самым северным храмом во имя святой Матроны Московской.

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