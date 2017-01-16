Храм Московского патриархата в Киеве закидали «коктейлями Молотова»

16 января. ПРАВМИР. Храм в честь святителя Петра Могилы Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве попытались поджечь неизвестные.

В храм были брошены четыре бутылки с зажигательной смесью. «Коктейли Молотова» отскочили от стен деревянной церкви, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

«Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен», – заявил настоятель храма протоиерей Иоанн Тронько.

По его словам, уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных, желающих заполучить дорогую землю, на которой находится храм, и построить на этом месте многоэтажное здание. Это уже вторая попытка поджечь церковь.