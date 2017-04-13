Храм в Галликанту и трагедия отречения Петра

О своем путешествии к месту отречения апостола Петра рассказывает священник Владислав Мишин.

Ботинки каждый день промокали насквозь

…Все дни нас сопровождал дождь. Он лил и лил. С собой в поездку я взял всего одну пару якобы непромокаемых прорезиненных ботинок. Эти ботинки каждый день промокали насквозь во время паломнических походов по Иерусалиму.

И каждый день я, стоя в каменном храме на вечерней службе, думал только об одном: «Я обязательно заболею, я не могу не заболеть, стоя в сырых ботинках в холодном храме». Но, о чудо, влага обволакивала мои ноги и не причиняла никакого вреда здоровью. За ночь ботинки высыхали в ожидании нового похода по каменным мостовым Святого города.

Мы приехали в Иерусалим вдвоем с супругой в самый разгар сезона дождей. Наши добрые знакомые договорились с игуменией, и нас приютили в женском монастыре Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Утром и вечером мы молились на уставных службах, днем шли в город – к святым евангельским местам.

Этот монастырь – уютный, хранящий очарование той ушедшей в вечность России, осколок которой сохранился в далеком Иерусалиме у подножия Елеонской горы. Некоторые монахини поступили сюда еще девочками, получив образование в монастырской школе.

После ареста Его держали в каменном колодце

В один из таких дождливых дней мы направились от Гефсимании в сторону Сионской горы. По дороге подошли к пропускному пункту, ведущему на Храмовую гору. Он был закрыт.

И тогда мы двинулись дальше, обозревая окрестности, пока не дошли до скромного указателя, направлявшего путника в сторону храма святого апостола Петра в Галликанту.

Слово Gallikantu переводится с латыни как «пение петуха».

На восточном склоне горы Сион, за стенами Старого города, с видом на Елеонскую гору расположен этот интереснейший комплекс, включающий в себя храм неовизантийской архитектуры, раскопки древнего Иерусалима и здания монастыря.

В 1888 году на этом месте были начаты раскопки под руководством католического ордена ассумпционистов: так были обнаружены руины византийской церкви V века, а под ней 6-метровая глубокая яма в форме шахты и другие подземные пещеры.

Эта яма некогда служила тюремной камерой. Из предметов при раскопках были обнаружены коллекции весов и мер, которыми пользовались первосвященники ветхозаветного времени.

Все находки позволили сделать предположение, что обретенное место – дом первосвященника Каиафы, куда после ареста привели Иисуса Христа, держали Его в каменном колодце и допрашивали.

Позади церкви при раскопках был обнаружен фрагмент древней лестницы, связывающей Сион и Елеонскую гору. Древность ступеней позволяет утверждать, что по ней некогда ходил Спаситель вместе со Своими учениками.

Единственный храм, крест которого увенчан петухом

Весь храм – напоминание о трагедии отречения, и именно на этом месте открываются те детали, на которые не всегда обращаешь внимание, читая Евангелие. Святую Землю недаром называют пятым Евангелием.

Находясь здесь, прикасаясь к древним камням, молясь в местах земной жизни Спасителя, глубже понимаешь детали евангельского повествования.

Апостол Лука, рассказывая об отречении апостола Петра, единственный из евангелистов упоминает о том, КАК Христос напомнил Петру о Своем предсказании:

«Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды» (Лк. 22:61).

Двор первосвященника состоял из террас, поэтому можно предположить, что пока Петр был в нижней части двора и грелся у костра, Господь был на террасе, расположенной выше, и между этими террасами была зрительная связь. Поэтому Господь посылает Свой молчаливый взор ученику, который, желая быть рядом с Учителем и остаться неузнанным, трижды произносит слова отречения.

Храм у места раскопок был построен в 1924–1931 годах.

Это единственный в мире храм, крест которого увенчан петухом – в напоминание о совершившемся здесь отречении апостола Петра. Поскольку верхняя часть была закрыта, мы прошли в цокольное помещение. Замечательные лаконичные иконы византийского письма украшают его интерьер.

В середине помещения цокольного этажа – отверстие, через которое в древности на веревках опускали узников в помещение тюрьмы.

Мозаичное изображение Спасителя на стене храма иллюстрирует, как это происходило.

В тюремное помещение сейчас можно попасть через боковую лестницу.

Из храма дорога выходит к раскопу, сохранившему остатки древних строений, расположенных на террасах.

Параллельно древней лестнице – сохранившемуся фрагменту дороги из Гефсимании на Сион – проложена новая удобная лестница, по которой можно спуститься к нижней площадке участка.

Там устроен храм под открытым небом, ориентированный на Храмовую гору, которая, вместе с Елеонской горой, становится для молящихся своеобразным иконостасом.

У верхней площадки сохранившейся на стене лестницы установлены два барельефа, иллюстрирующие события той ночи, ради памяти о которой впоследствии был воздвигнут храм.

Стертые каменные ступени – безмолвные свидетели евангельской истории. Камни, которые вопиют. И если на одном барельефе – нисхождение Христа по лестнице из Сионской горницы в Гефсиманский сад, то на другом – восхождение связанного Спасителя по тем же самым ступеням навстречу страданиям и Голгофе.

* * *

Дождь в тот день так и не прекратился, лишь изредка солнце пробивалось через хмурые облака. И когда мы уже поднялись в Старый город Иерусалим, то на востоке, над Елеонской горой, увидели сияющую радугу.