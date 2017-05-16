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Храм Воскресения Словущего на Крутицах в Москве передан Церкви

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16 мая. ПРАВМИР. Храм Воскресения Словущего в Крутицах решением территориального управления Росимущества в городе Москве передан Церкви.
Храм Воскресения Словущего на Крутицах в Москве передан Церкви

Об этом сообщила пресс-служба Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

Здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Крутицкого подворья, XV-XVII веков» и располагается по адресу: Москва, ул. Крутицкая, д. 17, стр. 2.

«Нынешнее здание Воскресенской церкви состоит из подвала с захоронениями Крутицких митрополитов, подклета и верхнего яруса, датируемого серединой XVIII века. Северный придел свт. Николая устроен в 1516 году», – говорится в сообщении.

Крутицкое подворье — исторический памятник, основанный в XIII веке, сначала как монастырь, а затем как резиденция епископов Сарских и Подонских; бывший филиал Государственного исторического музея.

Название подворья происходит от слова «Крутицы», обозначавшего в древности возвышенности на левом берегу реки Москвы ниже устья Яузы.

С 1991 года — подворье Патриарха Московского и всея Руси, где располагается с 2001 года Отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.

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