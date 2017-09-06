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Христиане Иерусалима обвинили Израиль в посягательстве на имущество церквей

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6 сентября. ПРАВМИР. Представители крупнейших христианских конфессий в Иерусалиме в совместном заявлении обвинили Израиль в посягательстве на церковную собственность.
Христиане Иерусалима обвинили Израиль в посягательстве на имущество церквей

Это произошло после того, как местный суд отказался аннулировать передачу крупных объектов городской недвижимости в аренду одной из еврейских организаций, сообщает РИА Новости.

Тринадцать иерархов, среди которых греко-православный, армянский и латинский патриархи, предупредили об угрозе подрыва многовекового статус-кво и «ослабления христианского присутствия» в Святой земле и обратились за поддержкой к остальным «церковным лидерам, верующим по всему миру, а также главам правительств и всем людям доброй воли».

Поводом для совместного заявления стало недавнее решение израильского суда, который отклонил апелляцию греческой церкви и оставил в силе договор о передаче принадлежащих ей гостиниц в историческом центре Иерусалима в долгосрочную аренду одной из еврейских организаций правого толка. Соответствующую сделку заключил предыдущий иерусалимский патриарх Ириней, который был за это низложен еще в 2005 году.

Обеспокоенность иерархов также вызывает идея 40 израильских депутатов, составляющих треть парламента страны, национализировать участки в Иерусалиме, которые церкви в середине XX века сдали в многолетнюю аренду и уступили новым владельцам в преддверии окончания срока действия договоров.

Авторы инициативы говорят о необходимости защитить права жителей домов, которые были там возведены за время найма земель полугосударственными структурами, типа Еврейского национального фонда.

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