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Христиане к 2050 году останутся религиозным большинством

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15 марта. ПРАВМИР. Число христиан в мире к 2050 году возрастет на миллиард, они останутся религиозным большинством, следует из исследования, проведенного Центром изучения глобального христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл (США).
Христиане к 2050 году останутся религиозным большинством
Фрагмент иконы «Христос – Виноградная Лоза»

Сейчас число христиан составляет 2,479 млрд, вторыми идут мусульмане – 1,784 млрд. К 2025 году христиан будет 2,732 млрд, мусульман – 2,044 млрд, а в 2050 году религиозным большинством останутся христиане (3,443 млрд), ислам же будут исповедовать 2,766 млрд человек, пишет «НГ-Религии».

Преобладающей по численности христианской конфессией пока остается католицизм (1,317 млрд), к 2050 году католиков будет 1,609 млрд. К протестантам в настоящее время относят себя 559 млн человек, в 2050 году их число вырастет до 871 млн.

Самое большое число христиан сегодня проживает в Латинской Америке – 591 млн, еще 582 млн – в Африке. Однако уже через восемь лет Африка станет центром христианства: численность приверженцев Христа составит на континенте более 721 млн, а в 2050 году – 1,253 млрд.

Вырастет численность христиан и в других регионах, особенно в Азии, – на 200 млн к 2050 году. И только в Европе количество христиан сократится с 554 млн (2017) до 494,9 млн (2050).

В 2015 году исследователи из американского Pew Research Center подсчитали, что к 2100 году 35% населения Земли будут исповедовать ислам, а еще 34% — христианство.

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