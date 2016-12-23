Христианский священник из Индии пожертвовал почку мусульманке

23 декабря. ПРАВМИР. Христианский священник из индийского штата Керала накануне Рождества спас жизнь 29-летней женщине-мусульманке.

39-летний настоятель церкви Шибу Йоханнан зарегистрировался в федерацию доноров почек Индии. Вскоре оказалось, что его орган по медицинским параметрам подходит 29-летней женщине-мусульманке из того же штата Керала, сообщает IslamNews.

Мусульманка и мать малолетнего ребенка по имени Хайрунисса страдала от почечной недостаточности уже три года, а последние полтора года жила на диализе. Два дня назад ей благополучно пересадили донорскую почку от священника Йоханнана.

В сентябре этого года в индийском Раджастхане мусульманин пожертвовал почку жене индуиста.