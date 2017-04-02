В 5-е воскресенье Великого поста, преподобной Марии Египетской, предлагаем вам главу из книги протоиерея Александра Абрамова «Весна надежды нашей. Великий пост день за днем», вышедшей в издательстве «Никея».

Не так много есть святых, которым выделяется особое поминовение в неделях Великого поста. Иоанн Лествичник, Григорий Палама и вот сегодня— Мария Египетская. Церковь вспоминала ее, читая ее житие и Великий покаянный канон на утрене четверга, и сегодня— тоже ее день.

До Светлого Христова Воскресения нам остаются две недели: одна неделя Великого поста и Страстная. Надо в эти две недели быть особенно внимательными, потому что враг нас будет посещать не таким грубым и примитивным образом, как это происходило в начале Великого поста, когда хочется мяса или кости болят и лень на службу идти.

Враг предложит нам мнимое человеколюбие. У кого-нибудь обязательно найдется праздник, день рождения, надо куда-то съездить. Так хочется на день рождения, которое аккурат придется на Страстную пятницу. День рожденья— только раз в году. А здесь— Христос, Который есть всегда. Значит, можно не сегодня побыть с Ним, а в любой другой раз.

Нет никакого«другого раза». Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10: 33). И не надо считать эти слова Спасителя педагогическими— сказал, как пальцем погрозил. Нет. Это прямо относится к нашей жизни. Наша одержимость человеколюбием— на самом деле прямое бесовское влияние, оно одолевает православных людей, как только приходят самые ответственные дни Великого поста.

Именно в этот момент, когда еще чуть-чуть, еще полшага— и будет плод послушания, второе дыхание откроется, — дьявол хочет, чтобы мы разменялись. Обязательно нужно куда-то ехать, и уже куплены билеты. Необходимо идти к нотариусу, как будто там именно сейчас наша судьба решится. Постыдимся Христа! Дурно это: Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна. Не принесет это никакой пользы.

Церковь дает нам сегодня образ Марии Египетской. Она увидела свой грех так ярко, что полностью изменила жизнь. Она не из космоса к нам пришла. Она была из той же плоти и крови, что и мы. Ее точно так же мучили демоны: мы с вами знаем из жития, что мучили весьма серьезно. Но она, будучи человеком, победила.

Мы, будучи людьми, можем и должны победить. Вот подумайте, сколько в пору Марии Египетской было прославлено Церковью угодников— кот наплакал, а сейчас сотни, тысячи и тысячи. Обращайся к одному, другому, проси любимых своих святых тебя поддержать в то время, когда эта поддержка наиболее важна, когда до успеха и победы рукой подать. Мы не можем вернуться вспять.

Мы должны идти вперед. И мы придем туда, куда мы должны прийти, с Божьей помощью.

Не случайно евангельский рассказ сегодняшнего дня именно об этом. Христу предстоит войти в Иерусалим и там быть избиту, оплевану и распяту и воскреснуть в третий день. И о чем они, самые близкие ко Христу люди, думают в этот момент? Всё не о том: «Господи, когда Ты воскреснешь, дай нам справа и слева сесть от Тебя— в президиуме то есть, поближе к воскресшему Тебе» (ср. Мк. 10: 32—37). Но до Воскресения еще очень многому предстоит быть: предательству, поруганию и распятию.

А нам, как и ученикам Спасителя, хочется если не в жизни Христовой, то в жизни собственной перевернуть эти страницы и сразу быть с торжествующим Христом. И не выходит так. Ни у кого на свете еще не вышло за все время существования Церкви Христовой. Но наши испытания много меньше, чем те, которые переживали Христовы ученики, не говоря уже о Самом Спасителе.

Мы что-то обещали Христу, начиная Великий пост. Очень многое из того, что обещали, выполнить не смогли. Но что-то же у нас получилось. Мы не бесплодными приходим к концу поста. Мы должны взять на себя, как мне кажется, важнейшее обязательство: не ныть в предстоящие недели— их всего ничего осталось, — собраться и Богу послужить этой собранностью.

Если есть малейшая возможность быть в храме— быть в храме, если такой возможности нет— помнить о том, что сейчас происходит. Везде и всегда— с благодарностью Спасителю. Христос приходит творить Пасху и воскресать не так, как приходит поезд, по расписанию. Он приходит ко всякому человеку, собеседуя с его сердцем.

И глубина пасхального переживания в нашей жизни будет прямо связана с тем, насколько мы ждем Пасхи, насколько мы к ней готовимся. А иначе отойдет зарница где-то в стороне. Пусть не будет с нами так!