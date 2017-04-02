О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

“Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна”

|
В 5-е воскресенье Великого поста, преподобной Марии Египетской, предлагаем вам главу из книги протоиерея Александра Абрамова «Весна надежды нашей. Великий пост день за днем», вышедшей в издательстве «Никея».
“Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна”

Не так много есть святых, которым выделяется особое поминовение в неделях Великого поста. Иоанн Лествичник, Григорий Палама и вот сегодня— Мария Египетская.  Церковь вспоминала ее, читая ее житие и Великий покаянный канон на утрене четверга, и сегодня— тоже ее день.

До Светлого Христова Воскресения нам остаются две недели: одна неделя Великого поста и Страстная. Надо в эти две недели быть особенно внимательными, потому что враг нас будет посещать не таким грубым и примитивным образом, как это происходило в начале Великого поста, когда хочется мяса или кости болят и лень на службу идти.

1169725_1996387363920015_1076602687_n

Враг предложит нам мнимое человеколюбие. У кого-нибудь обязательно найдется праздник, день рождения, надо куда-то съездить. Так хочется на день рождения, которое аккурат придется на Страстную пятницу. День рожденья— только раз в году. А здесь— Христос, Который есть всегда. Значит, можно не сегодня побыть с Ним, а в любой другой раз.

Нет никакого«другого раза». Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10: 33). И не надо считать эти слова Спасителя педагогическими— сказал, как пальцем погрозил. Нет. Это прямо относится к нашей жизни. Наша одержимость человеколюбием— на самом деле прямое бесовское влияние, оно одолевает православных людей, как только приходят самые ответственные дни Великого поста.

Именно в этот момент, когда еще чуть-чуть, еще полшага— и будет плод послушания, второе дыхание откроется, —  дьявол хочет, чтобы мы разменялись. Обязательно нужно куда-то ехать, и уже куплены билеты. Необходимо идти к нотариусу, как будто там именно сейчас наша судьба решится. Постыдимся Христа! Дурно это: Христос на Голгофу, а мы в службу одного окна. Не принесет это никакой пользы.

Церковь дает нам сегодня образ Марии Египетской. Она увидела свой грех так ярко, что полностью изменила жизнь. Она не из космоса к нам пришла. Она была из той же плоти и крови, что и мы. Ее точно так же мучили демоны: мы с вами знаем из жития, что мучили весьма серьезно. Но она, будучи человеком, победила.

Маркантонио Франческини, Последнее причастие Святой Марии Египетской

Маркантонио Франческини, Последнее причастие Святой Марии Египетской

Мы, будучи людьми, можем и должны победить. Вот подумайте, сколько в пору Марии Египетской было прославлено Церковью угодников— кот наплакал, а сейчас сотни, тысячи и тысячи. Обращайся к одному, другому, проси любимых своих святых тебя поддержать в то время, когда эта поддержка наиболее важна, когда до успеха и победы рукой подать. Мы не можем вернуться вспять.

Мы должны идти вперед. И мы придем туда, куда мы должны прийти, с Божьей помощью.

Не случайно евангельский рассказ сегодняшнего дня именно об этом. Христу предстоит войти в Иерусалим и там быть избиту, оплевану и распяту и воскреснуть в третий день. И о чем они, самые близкие ко Христу люди, думают в этот момент? Всё не о том: «Господи, когда Ты воскреснешь, дай нам справа и слева сесть от Тебя— в президиуме то есть, поближе к воскресшему Тебе» (ср. Мк. 10: 32—37). Но до Воскресения еще очень многому предстоит быть: предательству, поруганию и распятию.

А нам, как и ученикам Спасителя, хочется если не в жизни Христовой, то в жизни собственной перевернуть  эти страницы и сразу быть с торжествующим Христом. И не выходит так. Ни у кого на свете еще не вышло за все время существования Церкви Христовой. Но наши испытания много меньше, чем те, которые переживали Христовы ученики, не говоря уже о Самом Спасителе.

Мы что-то обещали Христу, начиная Великий пост. Очень многое из того, что обещали, выполнить не смогли. Но что-то же у нас получилось. Мы не бесплодными приходим к концу поста. Мы должны взять на себя, как мне кажется, важнейшее обязательство: не ныть в предстоящие недели— их всего ничего осталось, — собраться и Богу послужить этой собранностью.

11193104_542008965936918_1462062151_n

Если есть малейшая возможность быть в храме— быть в храме, если такой возможности нет— помнить о том, что сейчас происходит. Везде и всегда— с благодарностью Спасителю. Христос приходит творить Пасху и воскресать не так, как приходит поезд, по расписанию. Он приходит ко всякому человеку, собеседуя с его сердцем.

И глубина пасхального переживания в нашей жизни будет прямо связана с тем, насколько мы ждем Пасхи, насколько мы к ней готовимся. А иначе отойдет зарница где-то в стороне. Пусть не будет с нами так!

 

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Почему грешница оказалась впереди апостолов?
Почему грешница оказалась впереди апостолов?
Священник Константин Камышанов

Священник Константин Камышанов о том, как быть честным с самим собой и с Богом.

Выйти из тюрьмы своего “я” и… остаться одиноким
Выйти из тюрьмы своего “я” и… остаться одиноким
Священник Сергий Круглов

Как пройти сквозь темную ночь покаяния и стать свободным

Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости
Архимандрит Савва (Мажуко): «Мариино стояние» – путь от распутства к святости
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 26. Милость к падшим

Благотворительный фонд
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
Помочь Асатуру бороться с болезнью Крона
93% собрано / 25950 руб. осталось
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
Тимур, Серафима и Емилия: стипендии для одаренных детей из многодетных семей
68% собрано / 54050 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Экватор поста. Празднуем ли победу?
протоиерей Александр Абрамов

“Мы хотим отвязаться и побыстрее пойти по своим делам”

"
«Выносится крест, чтобы нам сказать: перестаньте ныть!»
протоиерей Александр Абрамов

Взять новый старт и обрести второе дыхание

"
Бог согласится только на то, чтобы вся наша жизнь была дорогой к Нему
протоиерей Александр Абрамов

Прокопать крышу, как расслабленный, и поместить себя перед Господом

Все статьи автора
Статьи Дня
Стыдно ли быть рабом Божиим
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 29. Чего ждет Христос, называя нас так унизительно

Почему грешница оказалась впереди апостолов?
Священник Константин Камышанов

Священник Константин Камышанов о том, как быть честным с самим собой и…

Выйти из тюрьмы своего “я” и… остаться одиноким
Священник Сергий Круглов

Как пройти сквозь темную ночь покаяния и стать свободным

самое читаемое

Открытый урок35,544

«Сережа орал, бил меня по лицу и даже кричал “Помогите!”»14,187

«Просто смотри на Ее икону и лечи свои раны»8,634

Недействительные свечи, психоустойчивые уборщики и другие церковные объявления8,051

Долететь до Бога на одном сухаре. Шутки старца Паисия7,921

«Я словно боялась удара ремнем по спине»7,761

Донести свой крест до Рая5,474

«Я альпинист, но не могу без пива!»5,191

«Пост – это когда я не ем конфет и при этом не капризничаю»4,471

Памяти Марии Скобцовой. На страже свободы3,698

лучшие авторы

Татьяна Краснова35,489

Ксения Кнорре Дмитриева24,417

Новостная служба19,846

Илья Аронович Забежинский18,428

Архимандрит Савва (Мажуко)16,332

Наталия Константинова13,882

Редакция портала "Православие и мир"13,290

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев8,884

Старец Паисий Святогорец7,904

Олеся Павлюк7,738

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть