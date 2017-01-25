Любой современный родитель, чей ребенок учится в школе, смело может говорить «в наше время такого не было». Непонятно только, что с этим теперь делать. Ксения Кнорре рассказывает.

1. Чаты и мессенджеры: «Христос Воскресе, что задали по русскому?»

Только ленивый не попинал чаты, где родители общаются между собой и с классным руководителем. Все, кто ненавидел друг друга на «мамских» форумах, переехали сюда со своей затейливой орфографией, невероятной логикой и тревожностью 80-го уровня. Есть всё: последние новости в стране и мире, взаимные претензии, лесть учителю, бесконечные разговоры про домашние задания. Это современные летописи школьной жизни.

Иногда они пугают: «дети вели себя на уроке неадыкватно», «кто еще не сдал на конставары?». Кстати, почему-то именно эти родители чаще всего волнуются, что дети вырастут неграмотными: «А я вобще не понимаю как можно учить русский по этому Соловейчику, как-будто специально учат русскому так, что бы они его не выучили». Иногда предупреждают: «В магазинной молочке нашли Ящура. Берегитесь!». Иногда смешат: «Христос Воскресе, что задали по русскому? – Воистину Воскресе, упражнение 110». Иногда сообщают: «Классный руководитель: Дорогие родители, не хочется портить субботний вечер, но мы не оплатили уборку за октябрь. Казначей: В кассе денег нет».

Все это непрерывно дзынькает, блямкает и позвякивает, пропустил вечерний час пик – 80 непрочитанных сообщений.

Сюда же переехало все то, что раньше решалось лично: разборки, кто кого ударил, кто и почему не заплатил. Если кто-то один сделал что-то хорошее, все 25 вежливых родителей обязательно скажут «спасибо».

При пользовании чатами по умолчанию предполагается, что в семье непременно есть смартфон, что не всегда так. В каждом классе есть одна-две-три семьи, по разным причинам не входящие в чат (нет смартфона, не имеют права регистрироваться в мессенджерах по условиям службы и так далее). Эти маргиналы (или счастливчики, как посмотреть), которые не участвуют в решении самых важных школьных вопросов, пребывают в сладостном неведении относительно сбора денег на экскурсии, подарки и новые шторы и умудряются каким-то неведомым способом узнавать домашнее задание вне чата.

2. Электронный журнал: кто несет ответственность за «домашку»?

Чтобы узнать, насколько эффективно эти программы решают поставленные перед ними задачи, достаточно сказать современному московскому учителю «элжур» – и посмотреть на то, как он будет топать ногой и подбирать цензурные слова. Профессиональные интернет-сообщества засыпаны бесконечными жалобами на эти, безусловно, нужные устройства, которые непрерывно виснут, уничтожают внесенную информацию, подолгу не работают.

Во многом благодаря этим новинкам вдруг стал очень актуальным вопрос о том, кто несет ответственность за запись домашних заданий. Учителя недовольны, что дети не записывают домашку, родители недовольны, что учителя сразу же не выкладывают ее в электронном журнале. Тысячи родителей ежедневно узнают в чатах, что же задано, и пытаются понять, почему в журнале до сих пор нет домашнего задания.

Нелишне было бы задаться и такими вопросами: почему дети не могут записывать задание сами или, как в старые добрые домобильные времена, позвонить одноклассникам и узнать его самостоятельно?

3. Электронные доски, устройства и программы: попробуй школу прогулять!

Телефоны и планшеты изменили нашу жизнь, и в школе занимают видное место. Они отвлекают детей от урока, используются для списывания и развлечений, бьются и теряются, вносят социальное неравенство в пространство школы. Однако иногда они полезны: на них можно сфотографировать домашнюю работу и листочки с заданиями, быстро найти перевод или произношение нужного слова, и учителя потихоньку включают их в процесс обучения.

Например, электронные учебники. Там, где они уже есть, дети радуются, им это нравится. Правда, почему-то во многих школах требуется вместе с электронными носить обычные, аналоговые, что вызывает, мягко говоря, недоумение, потому что сводит ситуацию к привычному нам абсурду.

Что же касается электронных досок, то сомнения в их целесообразности выражают прежде всего офтальмологи и неврологи. Доски часто бледные, с искаженной цветопередачей; чтобы что-то на них увидеть, необходимо организовать полное затемнение, а если они ломаются – например, начинают мерцать, – их ремонт занимает недели.

Еще одна новинка – проход по карточкам: во многих школах поставили турникеты, и теперь ребенок не может просто так взять и прогулять школу, ведь мама сидит и ждет, когда ей придет сообщение о том, что он в эту школу зашел. Это действительно удобно, хотя несколько нервирует то, что дети постоянно карточки забывают и теряют.

4. Сложный доступ к учителям: и в то же время «будет ли физкультура?»

Вход родителей в школу сегодня ограничен, и чтобы лично поговорить с учителем, надо заранее записаться. В некоторых школах администрация запрещает учителям личное общение с родителями вне собраний и специальных мероприятий, а также обязывает их составлять письменный дайджест того, что обсуждалось с родителями в чатах. Вообще, дистанция между учеником, учителем и родителем претерпела значительные изменения.

Учителя жалуются, что дети и родители звонят им в 11 вечера, чтобы узнать, будет ли завтра физкультура и что задали по математике. Современных учителей терзает департамент, администрация школы, а теперь еще и родители, почему-то решившие, что учитель должен быть на связи 24 часа в сутки. Вот почему многие из них выглядят усталыми и задерганными.

5. Сложные задания: «лендровер» из спичечных коробков

Многие учителя потеряли чувство реальности. Упражнения по английскому с использованием слов и выражений, которых не знает даже закончивший американский вуз папа, требование в московской школе принести на урок труда сено – естественно, в январе, задание первоклашкам от учителя музыки – нарисовать симфонический оркестр, компьютерная презентация во втором классе – все это реальные примеры.

Такой подход делает участие родителей в учебном процессе ребенка не просто желательным, но необходимым: ребенок выполнить задание сам не может, и начинается история на тему «папа у Васи силен в математике», потому что иначе – двойка.

Мамы жалуются друг другу: «Делаем уроки всей семьей, распределяем, а то просто нереально успеть. Самое ужасное, что я не понимаю многого из того, что им преподают».

Родители традиционно участвуют в подготовке на школьные выставки поделок из каштанов, сухих листьев, пластиковых стаканчиков, пустых рулонов от туалетной бумаги и прочего неожиданного сырья. Мало кто всерьез верит, что Петя Иванов, 1-й класс, сам склеил из спичечных коробков «лендровер»: всем более или менее очевидно, что это плод бессонных маминых и папиных ночей.

Более предприимчивым родителям можно спать спокойно, потому что в интернете вовсю работает черный рынок, где можно купить или заказать поделку (а точнее, подделку) на школьную выставку.

6. Возрастные маркировки книг: обойдемся без «Грозы»

К неописуемой радости детей, введение ограничений по возрасту привело к тому, что дети чисто технически не могут читать то, что должны прочесть по программе. Так, в десятом классе, где ученикам 15-16 лет, части из них недоступны книги «16+», то есть содержащие сцены насилия, описание катастроф и болезней, а также описания половых отношений между мужчиной и женщиной – по программе это «Обломов» и «Обрыв», «Отцы и дети», естественно, весь Достоевский, «Гроза» и «Бесприданница», «Война и мир» и «Анна Каренина».

7. Рейтинг школ: избавиться от первых классов и натаскать детей как собак

Теперь школа не просто учит – она борется за место в рейтинге. Следует при этом заметить, что рейтинг департамента образования в том виде, в каком он существует сегодня, не вполне объективно отражает реальное качество образования, потому что показатели сильно зависят от количества учеников в школе. Поэтому большие комплексы средней руки заведомо будут впереди маленьких хороших школ. Естественно, на самой верхушке – школы, куда дети попадают по отбору, то есть школы без первых классов.

Еще одна проблема рейтинга – он не учитывает, с какими детьми работает школа, однако учитывает множество показателей, не имеющих прямого отношения к качеству обучения (перевод в 1-й класс из детского сада комплекса, отсутствие правонарушений у состоящих на учете в ОВД, и т.д.).

К чему приводит гонка за рейтингом? Например, к добровольно-принудительному участию детей в различных олимпиадах, к тому, что школа работает на натаскивание, а не на обучение.

К тому, что родители тратят бешеные деньги на репетиторов. К тому, что школам невыгодно иметь первые классы, куда нельзя отбирать детей, и лучше избавиться от тех, кто портит рейтинг.

Все эти нововведения делают нашу жизнь бурной, полной резких поворотов и неожиданных сюжетных линий, но главное – нескучной. Впрочем, произведения русской литературы учат нас тому, что скучно тут никогда не было – те самые, которые теперь детям читать нельзя.

Ксения Кнорре Дмитриева