Хрущевки в Москве сносят в интересах строителей, а не жителей

До конца этого года планируется снести 63 дома (14 – по инвестиционным котрактам, 49 – за счет средств из госбюджета).

В данный момент столичные власти разрабатывают законопроект, позволяющий заняться проблемой реновации.

Напомним, «хрущевками» мэрия Москвы занялась по поручению президента России Владимира Путина. Вместо старых домов в столице решили строить новые – в ближайшие 20 лет власти города предполагают расселить порядка 7,9 тыс. домов с общей площадью 25 млн кв. метров, где живут около 1,6 миллионов москвичей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, люди, проживающие в пятиэтажках по договору социального найма, смогут выбирать: получить новое жилье на основании социального найма или получить в собственность. Его рыночная стоимость будет на 25-30% выше стоимости квартир в устаревших зданиях. Мало того, жильцы при желании смогут получить денежную компенсацию или земельный участок.

Сами москвичи пока не имеют четкого представления о том, когда, как, в каком порядке будут расселять их «хрущевки», что им делать и как действовать.

Конкретики немного: с 19 апреля начнутся встречи глав управ с населением, на которых будет обсуждаться программа реновации. На сайтах администраций своих округов, районов вы можете увидеть объявления о месте и времени таких мероприятий. Или позвоните в свою управу, чтобы получить разъяснения.

До 1 мая чиновники составят предварительный список домов для включения в программу на основании анализа обращений, писем, информации от депутатов местного самоуправления.

Голосование, как обещает мэрия, будет проходить поквартирно. На сайте «Активный гражданин» жители смогут проследить, верно ли учтен их голос. Затем будет запущена вторая серия голосования. Процедура займет не менее полутора месяцев, но первое чтение законопроекта о реновации, дающего мэрии Москвы полномочия на расселение, состоится уже 21 апреля.

«Почему так спешат, форсируют? В апреле первое чтение, до конца сессии надо принять, а в конце сентября – выходить на какие-то конкретные площадки. Зачем? – комментирует новость председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. – Не вчера же ситуация с домами возникла. Многие здания не стоит сносить, надо делать инструментальное обследование. Есть вполне приличные, которые нужно отремонтировать или реконструировать.

Красивая идея – заменить хрущевки, да. Но после прочтения законопроекта становится грустно. Он грубо нарушает Конституцию РФ, Гражданский Кодекс, Жилищный и так далее. Явно лоббируются интересы девелоперов, инвесторов, но не жителей. Программа рассчитана на 20 лет. Сказать, когда ваш дом будут переселять, и будут ли вообще завершать эту программу, сложно. Людям надо читать проект. Его вывесили на сайте Госдумы РФ – №120505-7. Читать хотя бы ту часть, которая непосредственно к ним относится. Ты наниматель, прочитай внимательно, что тебе обещают. Обещают переехать в тот же район проживания. Нет, не обещают. Это не документ, а сплошные отсылки к федеральному законодательству. Законопроект надо переписывать».