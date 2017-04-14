О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

Художница по песку Ксения Симонова создала ролик к Пасхе (видео)

|
14 апреля. ПРАВМИР. Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова создала трехминутный ролик к Пасхе.
Художница по песку Ксения Симонова создала ролик к Пасхе (видео)

«Пасха, Воскресение Христово – самый удивительный день всех историй и пространств. В этот день величайшее чудо посетило нас – Христос Воскрес. Я с детства посещала воскресную школу, ходила в храм, и Воскресение было для меня неотъемлемым», – говорит Симонова.

Ролик рассказывает «о последних земных часах Христа, о голгофской жертве и бесконечной радости Воскресения».

Симоновой 31 год. Она выступает по всему миру и имеет множество званий и наград.

Ее прошлые работы – памяти Доктора Лизы, поздравление к Рождеству или фильм о Елизавете Федоровне стали настоящими хитами в Рунете, получив десятки тысяч просмотров пользователей.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
«Святая Странница» – песочный фильм о блаженной Ксении (видео)
«Святая Странница» – песочный фильм о блаженной Ксении (видео)
Ксения Симонова

Мастер песочной анимации Ксения Симонова к своему Дню Ангела представила новую работу

Ксения Симонова сняла новогодний «снежный» фильм (+видео)
Ксения Симонова сняла новогодний «снежный» фильм (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

«Сбылась моя мечта — рисовать снегом», — говорит художница

Ксения Симонова выпустила песочный фильм «Живи, Сербия!» (+видео)
Ксения Симонова выпустила песочный фильм «Живи, Сербия!» (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В фильме звучит песня «Юрьев день» - о любви, которую не может сломить плен, концлагерь и…

Благотворительный фонд
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
32% собрано / 187130 руб. осталось
Пигенешева Татьяна: закрыть артериальный проток в сердце
Пигенешева Татьяна: закрыть артериальный проток в сердце
60% собрано / 105972 руб. осталось
Другие статьи автора
"
«Матери Беслана» поддержат выплатами семьи погибших в теракте в Петербурге
Новостная служба "Православие и мир"

«Мы на собственном опыте знаем, как нужна бывает материальная помощь пострадавшим в терактах»

"
В российских регионах не хватает лекарств от онкологии и ВИЧ
Новостная служба "Православие и мир"

Обеспечение россиян лекарствами из списка жизненно необходимых препаратов составляет 64%

"
Вышел фильм Екатерины Гордеевой о приемных родителях (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Фильм создан для фонда «Измени одну жизнь»

Все статьи автора
Статьи Дня
«Люди прорывались к святыне, как фанаты на рок-концерт»
Епископ Иона (Черепанов)

Епископ Иона о богослужении у Благодатного огня

Великая Пятница. Исповедь Бога
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 41. Христос не просил о жалости

Кто предал Спасителя в руки спасаемых?
Иеромонах Димитрий (Першин)

И можем ли мы стать такими же несчастными негодяями?

самое читаемое

6 табу для родителей, которые не хотят быть предателями46,645

Кулич, который всегда получается (+фото)29,347

Самая простая пасха19,471

День, когда надо успеть все19,152

5 необычных способов покрасить яйца (+видео)18,427

Нашел ли Господь Иуду в аду16,171

Великая Среда. Слезы мироносицы14,432

Пять признаков тяжелой болезни российского образования13,651

Они хотят, чтобы их дети умерли и не попали в интернат11,917

А мы-то думали, ты верующий!11,216

лучшие авторы

Редакция портала "Православие и мир"57,492

Марина Солотова46,697

Новостная служба32,113

Архимандрит Савва (Мажуко)28,906

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев20,617

Священник Сергий Круглов19,173

Ирина Якушева18,494

Вера Афанасьева13,687

Мария Божович11,931

Священник Пётр Коломейцев11,238

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть