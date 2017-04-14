Художница по песку Ксения Симонова создала ролик к Пасхе (видео)

14 апреля. ПРАВМИР. Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова создала трехминутный ролик к Пасхе.

«Пасха, Воскресение Христово – самый удивительный день всех историй и пространств. В этот день величайшее чудо посетило нас – Христос Воскрес. Я с детства посещала воскресную школу, ходила в храм, и Воскресение было для меня неотъемлемым», – говорит Симонова.

Ролик рассказывает «о последних земных часах Христа, о голгофской жертве и бесконечной радости Воскресения».

Симоновой 31 год. Она выступает по всему миру и имеет множество званий и наград.

Ее прошлые работы – памяти Доктора Лизы, поздравление к Рождеству или фильм о Елизавете Федоровне стали настоящими хитами в Рунете, получив десятки тысяч просмотров пользователей.