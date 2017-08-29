«Если бы я знала, какая страшная болезнь этот коклюш - я бы изменила решение». Врач-педиатр Сергей Бутрий на своей странице в Фейсбуке рассказывает о больных коклюшем детях на приеме.

И снова коклюш на приеме. За месяц от одного до пяти детей с коклюшем приходит.

Истории у всех разные, но всегда есть одна общая черта: неоконченная вакцинация АКДС.

Из последнего:

– приезжала в гости подруга, у нее «странный» кашель такой был, чуть засмеется – тут же заходится в кашле, аж лицо синеет. А через пару недель и мой ребенок так же закашлял – и началось… Ему 10 месяцев, а вакцину АКДС лишь один раз ввести успели. Я даже не думала, что взрослые тоже коклюшем болеют. – нам педиатр все говорил «не надо торопиться с прививками, у вас слабенький ребенок, успеем, попозже введем», а когда мы к ней в 6 месяцев с коклюшным кашлем пришли – она на меня же и стала кричать «почему ребенок до сих пор не привит?!» – я начиталась о вреде прививок, и отказывалась от них сама, теперь очень жалею; если бы я знала, какая страшная болезнь этот коклюш – я бы изменила решение, но ведь со мной врач не поговорила даже, сказала только «Отказываетесь? Вот тут тогда подпишите» – старший ребенок у меня в сад ходит, там карантин по коклюшу объявили, но я не волновалась, он ведь привит у меня полностью. А вот младшей 8 месяцев – все никак прививать не начнем, то сопли, то пентаксима нет; старший не заболел, а вот она подхватила, через него, видимо – я с малышом выписалась из роддома, а две недели спустя у нас с мужем появился какой-то жуткий кашель: надсадный, ночью будит, как начнешь кашлять – никак не остановиться, того гляди легкие выплюнешь; даже мышцы брюшного пресса болели от кашля, как после тяжелой тренировки. Но у нас терапевт коклюш почему-то не заподозрил, хотя теперь мы понимаем, что это был он, и мы тогда сами заражали своего ребенка. А через три недели у нас с мужем кашель наконец-то начал стихать – тут у нас дочка и заболела, ей чуть больше одного месяца, она по возрасту не успела получить АКДС. – доктор, у моего ребенка жуткий кашель, по 40 приступов в сутки уже два месяца, но это не главная моя жалоба (?!!) Его измучила рвота, эти кашлевые приступы в последний месяц вызывают рвоту, до десяти (!!) раз в день его рвет. Как от этого вылечить?

…И вот эти родители сидят, и просят помощи, а помочь уже нечем. Когда начался период спазматического кашля – ни облегчить, ни ускорить болезнь уже невозможно. Лечит только время и терпение.

А бывает один за одним: сперва приходит семья, боящаяся прививок, за ней следом ребенок с коклюшем (в этот период он уже незаразен, не пугайтесь), а за ней снова семья с младенцем начинает беседу с «я подписала отказ, я боюсь вводить АКДС ребенку – читала, она плохо переносится».

И хочется просто молча выйти в коридор, догнать предыдущую семью, занести того ребенка обратно в мой кабинет, нажать ему шпателем на корень языка (спровоцировать коклюшный приступ) – и сказать ВОТ ЧЕГО надо бояться, а не пары дней недомогания после АКДС! Но есть врачебная тайна, этика и право родителей на отказ от прививок – играть надо по правилам, даже когда проигрываешь.

Источник – Фейсбук Сергея Бутрия