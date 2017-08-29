О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

И снова коклюш на приеме

|
«Если бы я знала, какая страшная болезнь этот коклюш - я бы изменила решение». Врач-педиатр Сергей Бутрий на своей странице в Фейсбуке рассказывает о больных коклюшем детях на приеме.
И снова коклюш на приеме
Фото: facebook.com

И снова коклюш на приеме. За месяц от одного до пяти детей с коклюшем приходит.

Истории у всех разные, но всегда есть одна общая черта: неоконченная вакцинация АКДС.

Из последнего:

– приезжала в гости подруга, у нее «странный» кашель такой был, чуть засмеется – тут же заходится в кашле, аж лицо синеет. А через пару недель и мой ребенок так же закашлял – и началось… Ему 10 месяцев, а вакцину АКДС лишь один раз ввести успели. Я даже не думала, что взрослые тоже коклюшем болеют.

– нам педиатр все говорил «не надо торопиться с прививками, у вас слабенький ребенок, успеем, попозже введем», а когда мы к ней в 6 месяцев с коклюшным кашлем пришли – она на меня же и стала кричать «почему ребенок до сих пор не привит?!»

– я начиталась о вреде прививок, и отказывалась от них сама, теперь очень жалею; если бы я знала, какая страшная болезнь этот коклюш – я бы изменила решение, но ведь со мной врач не поговорила даже, сказала только «Отказываетесь? Вот тут тогда подпишите»

– старший ребенок у меня в сад ходит, там карантин по коклюшу объявили, но я не волновалась, он ведь привит у меня полностью. А вот младшей 8 месяцев – все никак прививать не начнем, то сопли, то пентаксима нет; старший не заболел, а вот она подхватила, через него, видимо

– я с малышом выписалась из роддома, а две недели спустя у нас с мужем появился какой-то жуткий кашель: надсадный, ночью будит, как начнешь кашлять – никак не остановиться, того гляди легкие выплюнешь; даже мышцы брюшного пресса болели от кашля, как после тяжелой тренировки. Но у нас терапевт коклюш почему-то не заподозрил, хотя теперь мы понимаем, что это был он, и мы тогда сами заражали своего ребенка. А через три недели у нас с мужем кашель наконец-то начал стихать – тут у нас дочка и заболела, ей чуть больше одного месяца, она по возрасту не успела получить АКДС.

– доктор, у моего ребенка жуткий кашель, по 40 приступов в сутки уже два месяца, но это не главная моя жалоба (?!!) Его измучила рвота, эти кашлевые приступы в последний месяц вызывают рвоту, до десяти (!!) раз в день его рвет. Как от этого вылечить?

…И вот эти родители сидят, и просят помощи, а помочь уже нечем. Когда начался период спазматического кашля – ни облегчить, ни ускорить болезнь уже невозможно. Лечит только время и терпение.

А бывает один за одним: сперва приходит семья, боящаяся прививок, за ней следом ребенок с коклюшем (в этот период он уже незаразен, не пугайтесь), а за ней снова семья с младенцем начинает беседу с «я подписала отказ, я боюсь вводить АКДС ребенку – читала, она плохо переносится».

И хочется просто молча выйти в коридор, догнать предыдущую семью, занести того ребенка обратно в мой кабинет, нажать ему шпателем на корень языка (спровоцировать коклюшный приступ) – и сказать ВОТ ЧЕГО надо бояться, а не пары дней недомогания после АКДС! Но есть врачебная тайна, этика и право родителей на отказ от прививок – играть надо по правилам, даже когда проигрываешь.

Источник – Фейсбук Сергея Бутрия

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок
Врач-инфекционист об эпидемии кори и отказах от прививок
Артем Левченко

Раньше можно было думать: «Я не буду прививать своего ребенка, потому что все привиты, а значит,…

Каждый десятый младенец в мире не получил нужные прививки – ВОЗ
Каждый десятый младенец в мире не получил нужные прививки – ВОЗ
Новостная служба "Православие и мир"

Показатели России составляют 96-98% по основным прививкам

Минздрав сообщил об ухудшении качества российских вакцин
Минздрав сообщил об ухудшении качества российских вакцин
Новостная служба "Православие и мир"

В ведомство поступает много жалоб на нехватку вакцин и неправильные условия хранения

Благотворительный фонд
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
Щетинина Юлия: прямой позвоночник позволит дышать полной грудью
82% собрано / 252115.8 руб. осталось
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
Темучина Дилана: Чтобы не было новых шрамов под платьем.
89% собрано / 32250 руб. осталось
Статьи Дня
Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам
Дарья Рощеня

Самое простое, что может сделать семья – спихнуть сына в армию, но…

Полгода до крещения
Анна Ершова

Протоиерей Александр Сорокин о том, зачем долго учиться перед тем, как надеть…

Ореховый Спас: культы древних и избавление от страхов
Ольга Шульчева-Джарман

Какого спасения мы до сих пор ищем в Церкви

самое читаемое

Учителю не нужны 30 букетов в ведрах и тазах36,617

Протоиерей Георгий Митрофанов: Выгоревшие священники вызывают во мне уважение10,643

За что Христос упрекнул Богородицу6,955

Митрополит Антоний Сурожский: Что ответил Христос богатому юноше6,493

Дети и цветы – почему вместо, а не вместе?5,519

Что происходило в сердце Богородицы5,118

Какие слезы сделают для нас ближе мир Христов4,254

Экспертиза в Германии показала отсутствие алкоголя в крови «пьяного мальчика»4,226

Что остается нам на Земле после Успения Богородицы3,317

Протоиерей Андрей Лоргус: Из дивана человек выберется сам2,735

лучшие авторы

Настя Дмитриева47,260

Новостная служба14,489

Протоиерей Игорь Прекуп6,955

Митрополит Антоний Сурожский6,494

Алексей Газарян5,519

Протоиерей Алексий Иродов5,118

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)4,254

Иеромонах Димитрий (Першин)3,317

Дарья Рощеня2,735

Анна Резникова1,782

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть