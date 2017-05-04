Иеромонах Аксий (Лобов) возглавит Нерчинскую епархию

Иеромонах Аксий (Лобов), насельник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, избран епископом Нерчинским и Краснокаменским (журнал № 33).

Иеромонах Аксий (Лобов Дмитрий Борисович) родился 24 мая 1980 года. Окончил Рязанский государственный радиотехнический университет и Московскую духовную семинарию.

Поступил в Соловецкий монастырь в 2002 году. Пострижен в мантию в декабре 2003 года. Рукоположен в сан диакона в феврале 2004 года, в пресвитера – в июне 2005-го. С 2002 года несет послушание на Подворье Соловецкого монастыря в Москве.