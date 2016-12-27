Иеромонах Алексий (Елисеев) возглавил Галичскую епархию

Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, решение о назначении главы созданной сегодня епархии принял Священный Синод.

Иеромонах Алексий (в миру Елисеев Александр Емельянович) родился 3 мая 1969 года в поселке Шача Бондарского района Тамбовской области. В 1990 году закончил агрономический факультет Плодоовощного института имени И.В.Мичурина (ныне Аграрный университет) в г. Мичуринск. С 1990 года по 1995 год работал в государственных и коммерческих структурах главным агрономом и ведущим специалистом районного управления сельского хозяйства.

В 1996 году зачислен в братию Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря и назначен на послушание агронома обители. В 2000 году пострижен в мантию с наречением имени в честь свт. Алексия митрополита Московского. В октябре 2000 года назначен келарем монастыря с совмещением несения послушания агронома.

В феврале 2003 года был переведен на Санкт-Петербургское подворье Валаамского монастыря с назначением на послушание помощника игумена Валаамского монастыря по землеустройству и делам собственности.

27 февраля 2005 года рукоположен во иеродиакона.

В 2009 году закончил Костромскую духовную семинарию, защитив дипломную работу на тему “Вопросы истории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря в период с 1900 по 1940 гг.”.

Параллельно с основными послушаниями занимался организацией молодежных христианских лагерей “Синдесмос”. С 2005 по 2010 год на Санкт-Петербургском подворье Валаамского монастыря вел катехизаторские курсы для прихожан.

7 апреля 2010 года рукоположен во иеромонаха.

30 июня 2010 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направлен в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме для служения на подворье святых праотцев в Хевроне.

Решение о создании Галичской епархии путем выделения из состава Костромской, с образованием Костромской митрополии, включающей в себя две вышеуказанные епархии, принял сегодня Священный Синод.